Jugador del Liverpool sacó 'barata' imprudencia; en Inglaterra lo perdonaron

Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, no recibirá una multa económica por su expulsión por recibir la segunda tarjeta amarilla al quitarse la camiseta en el gol que dio la victoria a los 'Reds' contra el Southampton.

El futbolista francés, que ya tenía una amarilla, recibió la segunda al quitarse la camiseta celebrando el 2-1 contra el Southampton en la Copa de la Liga. Una acción que ha sido calificada en Inglaterra como "estúpida".

Preguntado en rueda de prensa sobre si el galo va a recibir una multa por su comportamiento, Arne Slot confirmó que ha hablado con él, pero que no va a tener sanción.

"Lo que hizo no fue muy inteligente y lo entendió inmediatamente. Pidió a perdón a sus compañeros. Es joven y los jugadores de todas las edades cometen errores. Todos cometemos errores y no tiene por qué llevarse una multa", dijo Slot.

"Es una fantástica persona y creo que si le preguntas a los trabajadores del club quién es el más cálido y educado, creo que él va a estar en el top tres de todos. Puede cometer un error", insistió.

Hugo Ekitike 🤝 Lionel Messi pic.twitter.com/hofLnue0qC — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 23, 2025

Ekitike se perderá el partido de este fin de semana contra el Crystal Palace por la expulsión.

"No fue inteligente y no nos perjudicó el martes, pero puede perjudicarnos mañana. Lo positivo es que Chiesa lo está haciendo muy bien, por lo que esto va a ser una oportunidad para él para estar en el banquillo y quizás jugar algunos minutos ahora que Hugo no va a estar".

El Liverpool es líder de la Premier con cinco victorias en cinco partidos y también han ganado en su debut en la Champions League y se han metido en los octavos de final de la Copa de la Liga.

No obstante, ahora deberá afrontar el resto de la temporada sin una de sus principales promesas a futuro como lo es Giovanni Lenoi, quien, en su debut oficial con los 'reds', se lesionó los ligamentos cruzados.