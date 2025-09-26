Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugador del Liverpool sacó 'barata' imprudencia; en Inglaterra lo perdonaron

Jugador del Liverpool sacó 'barata' imprudencia; en Inglaterra lo perdonaron

Hace un par de minutos, el cuadro 'red' recibió reveladora noticia, que les beneficia el 'bolsillo', tras cometer imprudencia de uno de los nuevos fichajes.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Celebración del gol del Liverpool
Celebración del gol del Liverpool
Foto: X/ @LFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad