Liverpool recibió terrible noticia, que ya lo afecta por el resto de la temporada

La rotura del ligamento cruzado anterior de Giovanni Leoni, central italiano del Liverpool, ha alterado la planificación deportiva del club inglés y ha reabierto el foco sobre el futuro de Ibrahima Konaté, cuyo contrato expira en 2026 y al que el Real Madrid sigue de cerca.

Leoni, de 18 años y fichado este verano procedente del Parma por 30 millones de euros, sufrió la grave lesión en su debut con los 'reds' en la Carabao Cup frente al Southampton.

En el minuto 81 tuvo que ser sustituido con evidentes gestos de dolor en la rodilla derecha y, este viernes, el técnico Arne Slot confirmó que se trataba de una rotura del ligamento cruzado anterior que le mantendrá cerca de un año de baja.

La lesión deja a la plantilla de Anfield con únicamente tres centrales disponibles: Virgil Van Dijk, Joe Gomez e Ibrahima Konaté.

El francés, de 26 años, pasa a ser ahora una pieza imprescindible, pero al mismo tiempo su situación contractual condiciona al club.

Konaté termina contrato el 30 de junio de 2026, y, según medios británicos, el Liverpool ya le ha ofrecido hasta en tres ocasiones la renovación sin obtener respuesta afirmativa, lo que despierta el interés de grandes clubes, como el Real Madrid, de incorporarlo como agente libre si no amplía su vínculo.

Dentro de la entidad blanca ven al jugador como una oportunidad de mercado dentro de la política reciente de fichar jugadores de primer nivel en condición de libres, como ocurrió con Antonio Rüdiger, David Alaba y Trent Alexander-Arnold.

En el caso del lateral inglés, decidió no renovar con el Liverpool y acabó llegando gratis al conjunto blanco, que adelantó su incorporación mediante un pago para que pudiera disputar el Mundial de Clubes.

El interés del Real Madrid se ha intensificado tras la reciente renovación de William Saliba con el Arsenal hasta 2030 lo que cierra la puerta a una posible operación en el corto plazo.

Saliba, de 24 años, se ha consolidado como líder defensivo de los 'gunners' y como uno de los centrales más destacados de Europa con más de 50 partidos disputados en cada una de las dos últimas temporadas, salvo por una lesión en 2023.

En este contexto, la opción Konaté cobra mayor relevancia, mientras que el Liverpool ya ha intentado cubrirse en el mercado.

Durante el pasado verano, el club estuvo a punto de cerrar la incorporación de Marc Guehi, central del Crystal Palace, por unos 41 millones de euros.

El acuerdo con el jugador estaba cerrado, incluso con reconocimiento médico completado, pero la operación se frustró en las últimas horas porque el Palace no pudo concretar el fichaje de Igor Julio, finalmente traspasado al West Ham.

Guehi, internacional inglés de 25 años, tiene contrato hasta junio de 2026 y ya ha comunicado a la directiva del Palace que no renovará, y según la prensa británica, mantiene un acuerdo avanzado a nivel personal con el Liverpool, lo que facilitaría su llegada a Anfield si quedara libre el próximo verano.

La planificación del Liverpool se ve así comprometida por la grave lesión de Leoni y por la incertidumbre sobre el futuro de Konaté, y con solo tres centrales disponibles y un exigente calendario de Premier League y Liga de Campeones por delante, el club de Anfield afronta un escenario delicado en su línea defensiva.