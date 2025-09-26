Marlos Moreno se confesó; "estuve desnutrido, no comía por estar jodiendo en la calle"

Marlos Moreno hizo camino al andar. Para él nada fue, ni ha sido fácil. Su vida ha sido un carrera de obstáculos desde cuando era un niño soñador e inquieto que pasaba calle arriba y calle abajo en el sector de Manrique, en la ciudad de Medellín. Desde sus primeros pasos, el compañero a toda hora fue un balón, por el que corrían sus amigos de infancia en cada cuadra, en las esquinas o en las improvisadas canchas de tierra, pateando a pie limpio, sin importar nada, buscando solamente divertirse.

"Desde niño me ha gustado el fútbol, jugando en canchas de barro, creciendo poco a poco, siempre con ese amor por esto, con una dimensión de lo que pasaba y viendo que podía ser un camino más factible para seguir en la vida", relató el actual jugador de Atlético Nacional y con recorrido por clubes como Manchester City, que lo compró, pero en el que nunca debutó; Deportivo La Coruña y Girona, de España; Santos, de México; o Flamengo, de Brasil; entre otros.

Marlos Moreno cuando fue anunciado en el Manchester City. Foto oficial del Manchester City

El relato del atacante siguió y contó que "realmente inicié en una escuelita de Versalles con don Jaime, que murió hace unos años, en una canchita muy pequeña, se jugaban torneos de barrio, yo no iba a los entrenamientos, sino a los partidos porque cuando iba a entrenar se corría mucho, se hacían sentadillas y otras cosas más, era algo muy físico, no me gustaba. Don Jaime me llamaba para que fuera a entrenar, yo le decía que sí, pero después aparecía en su casa para saber a qué hora se jugaba el partido. Ahí surgió ese aprendizaje".

Ya después de ese arranque, para Marlos Moreno llegó el momento de darse a conocer en el balompié aficionado de Medellín. Cuando tenía 12 años pudo participar en la famosa Pony Fútbol, semillero de estrellas de Selección Colombia como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y muchos más.

"En la escuela de Leonel Álvarez y con el apoyo de Eladio (Tamayo) se dio la oportunidad ya de jugar un torneo importante, se hizo una buena Pony y ahí me llamaron a la Selección Antioquia. Yo no sabía qué era eso; pero pues fue la forma de iniciar antes de llegar a Nacional. Poco a poco me fui enamorando de esto, jugando torneos nacionales, contra otros departamentos", recordó Moreno.

Cuando el fútbol comenzó a ser más exigente y le pusieron la lupa al jovencito escurridizo, veloz y talentoso aparecieron los peros, tal y como lo trajo a colación el actual jugador de los 'verdolagas'. "Mi entorno era difícil, no comía por estar jugando en la calle o por estar jodiendo con los amigos. Tenía 13 años, fui a la Antioquia y era la primera vez que me pesaban, pesé 36 y el preparador físico Lara me dijo; 'estas desnutrido', ¿es que no comes o qué? Yo le decía que era de contextura delgada, pero al final me preocupé. Y sí, estaba desnutrido. Ya después, Eladio me ayudó mucho en eso y mejoramos".

Ese fue solamente un pedazo de la historia de Marlos Moreno, que posteriormente siguió escalando peldaño a peldaño hasta hacerse profesional con Nacional, con el que salió campeón de Copa Libertadores en 2016 y desde ahí dar el salto a la Selección Colombia de José Pékerman y partir al balompié del exterior.