Jugador del Real Madrid y su estado de salud; “entercolitis bacteriana y está bajo tratamiento”

El Real Madrid informó este sábado que el defensa Raúl Asencio ha sido diagnosticado de una entercolitis bacteriana y que se encuentra ya en su domicilio "bajo tratamiento".

El central blanco ya había causado baja para el partido de vuelta de los cuartos de final de Liga de Campeones ante el Bayern Múnich disputado el pasado miércoles en Alemania, tras el cual el conjunto 'merengue' se despidió de la competición al perder 4-3 en el Allianz Arena.

Aunque el Real Madrid no aportó ningún parte médico que justificase su ausencia con la expedición que viajó al país bávaro, este sábado ha especificado que el jugador ha sido diagnosticado de una "entercolitis bacteriana" y, sin especificar tiempo de baja, queda "pendiente de evolución".

Parte médico de Asencio. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2026

Asencio disputó los 90 minutos del choque liguero del Real Madrid frente al Girona el pasado 10 de abril, que terminó con empate, 1-1, en el Estadio Santiago Bernabéu.