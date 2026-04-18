Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jugador del Real Madrid y su estado de salud; “entercolitis bacteriana y está bajo tratamiento”

Jugador del Real Madrid y su estado de salud; “entercolitis bacteriana y está bajo tratamiento”

Este sábado el club español Real Madrid dio a conocer el parte médico del defensor Raúl Asencio, y no dio un tiempo determinado para su regreso a las canchas.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
Comparta en:
Raúl Asencio celebra un gol de Kylian Mbappé, con Real Madrid contra Barcelona, en la final de la Copa del Rey
Raúl Asencio celebra un gol de Kylian Mbappé, con Real Madrid contra Barcelona, en la final de la Copa del Rey
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad