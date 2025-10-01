Síguenos en::
Jugó con Cristiano Ronaldo y se minimiza; "él no era como nosotros, debíamos ocupar nuestro lugar"

"En cualquier equipo, Cristiano Ronaldo es de un nivel superior, es diferente; se encuentra al nivel de estrellas mundiales como Messi , LeBron James o Michael Jordan", confesó un exjugador de Juventus.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus
Foto: AFP

