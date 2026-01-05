El Barcelona defenderá la Supercopa de España en Arabia Saudí; iniciará este miércoles

La Supercopa de España, que por sexta edición se disputará en Arabia Saudí, con Yeda como ciudad sede por tercera vez, marca el comienzo futbolístico de un 2026 en el que el FC Barcelona defiende el título ante tres rivales con dudas: El Real Madrid con un Xabi Alonso cuestionado, el Atlético de Madrid recuperando dudas lejos del Metropolitano y un Athletic Club que ve cerca un título tras una primera mitad de temporada inconsistente.

El estadio Al Jawhara ("La Joya Radiante", en castellano) acogerá las semifinales y la final. El FC Barcelona-Athletic Club abrirá el torneo el miércoles y el jueves será turno para Atlético de Madrid y Real Madrid. La final, entre el vencedor de cada encuentro, el domingo.

El FC Barcelona llega a Arabia Saudí tras una sufrida victoria en el derbi contra el Espanyol (0-2), decantada con dos goles en el minuto 86 y el 90. El primero, de un Dani Olmo cuya inscripción o no fue el tema pivotal de la Supercopa en 2025, hasta que el Consejo Superior de Deportes (CSD) concedió la cautelar.



Ahora, en 2026, la polémica no rodea a un conjunto azulgrana que llega a Yeda como líder de la Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y como el club con más trofeos -15- en su palmarés, tras golear en la pasada edición al conjunto blanco (5-2).

Fue el primer título como entrenador del Barça para un Hansi Flick que mantiene la dinámica de la pasada temporada y que espera contar ya con Pedri, tras disputar la última media hora en el derbi, a pleno rendimiento para afrontar la semifinal del miércoles contra el Athletic Club.

Partido al que Joan Garcia llegará en forma, tras un gran partido en su vuelta a la que fue su casa, la del Espanyol, con tensión rodeando su figura, que solventó con paradas de mérito.

Barcelona le ganó al Espanyol por la Liga de España. AFP

El Athletic Club llega a la Supercopa de España sumido en una temporada irregular. Presente en la Liga de Campeones pero octavo en una competición liguera en la que no encadena más de una victoria seguida desde el inicio de la competición -tres-.

Y aparece la Supercopa de España como una opción temprana de lograr un título. Dos partidos para levantar el trofeo de una competición que ha estado de actualidad en los últimos días en Bilbao, tras las declaraciones de Iñaki Williams en las que aseguró que era “una mierda” jugar el torneo en Arabia Saudí. "Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal", declaró.

Un Athletic que ganó su última Supercopa en 2021, edición que se disputó en La Cartuja de Sevilla y no en Arabia Saudí debido a la pandemia de la covid-19.

El Real Madrid llegará a Yeda el martes con máxima presión para su entrenador, Xabi Alonso. Eso sí, lo hace tras golear al Betis (5-1), en el resultado más amplio en Liga de toda la temporada, justo en el partido en el que su gran estrella, el francés Kylian Mbappé, fue baja por un esguince en la rodilla izquierda.

Real Madrid buscará ganar la Supercopa de España AFP

29 goles de los 52 del Real Madrid había marcado el galo antes del partido contra el Betis. Dependencia de Mbappé que echó por tierra Gonzalo García. Triplete el domingo en el Santiago Bernabéu, recordando al que se ganó un puesto en la primera plantilla durante el Mundial de Clubes, en el que fue el máximo goleador, con cuatro tantos.

El Atlético de Madrid arrancó 2026 recuperando fantasmas del pasado. Después de tres victorias fuera de casa en el tramo final de 2025, el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad volvió a dejarse puntos. Un empate que provocó la autocrítica de Simeone tras el partido: “Otros 38 puntos nos darían para llegar a Champions, pero no nos alcanza para mucho más”.

Frase que sustenta la diferencia de puntos con el liderato tras completar la primera vuelta para los equipos de la Supercopa de España: a 11 del FC Barcelona. Y, por detrás, defendiendo la cuarta posición, la última que da acceso a la Liga de Campeones, cinco de ventaja sobre un Espanyol con un partido menos.