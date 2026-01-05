Síguenos en:
El Barcelona defenderá la Supercopa de España en Arabia Saudí; iniciará este miércoles

Los cuatro mejores equipos de la temporada pasada en el fútbol español buscarán alzar el trofeo de la Supercopa de ese país. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic están listos.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026
Barcelona, Athletic Bilbao, Real Madrid y Atlético de Madrid disputarán la Supercopa de España
Fotos: AFP

