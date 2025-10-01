Selección Colombia vs Noruega EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 tendrá este jueves una cita decisiva en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El equipo dirigido por César Torres enfrentará a Noruega en la segunda fecha del Grupo F, en el Estadio Fiscal de Talca, con la expectativa de dar un paso firme hacia los octavos de final.

Colombia llega motivada tras su debut victorioso frente a Arabia Saudita, partido que ganó 1-0 gracias a un gol de Óscar Perea. Pero más allá del resultado, la 'tricolor' dejó algunas dudas en su juego colectivo, pese al buen rendimiento de algunos jugadores. Ahora deberá medirse a un rival que también comenzó con pie derecho y que promete ser más exigente.

Jugadores como Kener González y Jordan Barrera serán fundamentales para manejar los tiempos y conectar con delanteros de movilidad como Jhon Rentería y el propio Perea, quien llega inspirado tras su gol en el debut.

Por su parte, Noruega debutó con triunfo 1-0 frente a Nigeria con gol de penal de Rasmus Holten, confirmando que será un competidor directo por la clasificación. El conjunto nórdico se apoyó en su solidez táctica y en un despliegue físico que incomodó a los africanos durante gran parte del partido. Su fortaleza en los duelos aéreos y la capacidad para aprovechar errores rivales son factores que Colombia deberá controlar con concentración absoluta.

Oscar Perea, autor del gol contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Sub-20 X/ @FCFSeleccionCol

El combinado nórdico apuesta por un bloque compacto con un 4-2-3-1 y transiciones rápidas, con delanteros que saben castigar en espacios reducidos. El reto para la defensa colombiana será mantener la solidez y evitar desconcentraciones que puedan ser determinantes en un torneo donde cada detalle pesa.

Una victoria ante Noruega pondría a Colombia en una posición inmejorable para clasificar, mientras que un empate mantendría abiertas todas las opciones. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada de este jueves en el Mundial Sub-20 de Chile 2025.

Colombia vs Noruega EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com:

Fecha: jueves 2 de octubre de 2025

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.