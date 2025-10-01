Selección Colombia vs Noruega EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en Mundial Sub-20

Síguenos en::
Este jueves, la Selección Colombia afrontará la segunda fecha de la fase de grupos del mundial Sub-20 frente a Noruega. El juego tendrá transmisión de Gol Caracol y ditu.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 1 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20, que se prepara para enfrentar a Noruega
Foto: X/ @FCFSeleccionCol

