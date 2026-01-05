Los goles de Luis Javier Suárez no son suficientes en Sporting Lisboa; ficharon otro delantero

El Sporting de Portugal ha fichado al extremo brasileño Luís Guilherme, procedente del West Ham inglés, en una operación que le ha costado 14 millones de euros.

En un comunicado enviado en las últimas horas a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM), el actual campeón del país ibérico informó de que Guilherme, de 19 años, firmó un contrato hasta 2030 que incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

A los 14 millones de euros que el Sporting pagará al West Ham podrían sumarse otros 3 millones en función de los objetivos, y el club inglés tendrá derecho al 15 % del valor de una futura transferencia.

Guilherme es, según se definió a sí mismo ante los medios de su nuevo equipo, "un jugador rápido", al que le gustan las jugadas bien trabajadas y con buena capacidad de finalización.



"Pueden estar seguros de que no me faltará voluntad ni garra. Estoy aquí para ayudar y espero dar muchas alegrías a la afición", afirmó.

Publicidad

El internacional sub-20 con Brasil se formó y debutó como profesional en el Palmeiras, con el que ganó la Serie A brasileña, y la temporada pasada se marchó a la 'Premier' para fichar por el West Ham.

Con esta contratación el Sporting Lisboa confirma que quiere ser protagonista en la Liga de Portugal, pero también a nivel internacional, desembolsando cantidades de dinero considerables para tener una plantilla competitiva. Prueba de ello es el fichaje del colombiano Luis Javier Suárez en la presente temporada, que ha dejado sus frutos a punta de goles y grandes actuaciones hasta en la Champions League.