Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Los goles de Luis Javier Suárez no son suficientes en Sporting Lisboa; ficharon otro delantero

Los goles de Luis Javier Suárez no son suficientes en Sporting Lisboa; ficharon otro delantero

En las últimas horas el Sporting Lisboa contrató a un joven futbolista y de inmediato le colocaron una cláusula de 80 millones de euros, por la expectativa que hay en él, pero también por su calidad.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa
@Sporting

Publicidad

Publicidad

Publicidad