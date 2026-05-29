Medellín vs. Vasco da Gama, EN VIVO; día, hora y dónde ver, por TV, la Copa Sudamericana

Más allá de un posible choque entre los gigantes de Buenos Aires (River Plate y Boca Juniors), hay otros duelos que pueden sacar chispas en el segundo torneo de clubes más importante de la Sudamericana.

Bolívar de La Paz y el Gremio de Porto Alegre se medirán en la repesca, que disputan los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana y los terceros de la misma fase de la Libertadores.

El vencedor se citará en la siguiente instancia con Sao Paulo, un coloso que ya vivió tiempos mejores pero que apunta a ganar su segunda corona en el torneo, tras la conquistada en 2012.

Para seguir con vida, el Santos de Neymar deberá imponerse al Universidad Central de Venezuela, que viene de la Libertadores, y luego al Macará de Ecuador, que ganó el Grupo A por encima de equipos experimentados como América de Cali.



El campeón defensor de la Sudamericana, Lanús, que pinchó en la fase de grupos de la Libertadores, está emparejado en la repesca con Cienciano de Cusco. En los octavos, que se jugarán en agosto, le espera el Botafogo.

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La final de la Otra Mitad de la Gloria se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en el Caribe de Colombia.

Acción de juego en el duelo entre Cusco vs. Medellín, por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Programación de Medellín vs. Vasco da Gama, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

PARTIDO DE IDA

Día: 21, 22 o 23 de julio.

Hora: por definir.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Directv Sports / DGO.

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PARTIDO DE VUELTA

Día: 28, 29 o 30 de julio.

Hora: por definir.

Estadio: São Januário.

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Televisión: Directv Sports / DGO.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Playoff D (Boca Jr.s vs O'Higgins) VS. Recoleta

Playoff B (Sporting Cristal vs Red Bull Bragantino) VS. Atlético Mineiro

Playoff G (Lanús vs Cienciano) vs Botafogo

Playoff C (Independiente Medellín vs Vasco da Gama) VS. Olimpia

Playoff F (Santa Fe vs Caracas) VS. River Plate

Playoff E (Nacional vs Tigre) VS. City Torque

Playoff H (Universidad Central vs Santos) VS. Macará

Playoff A (Bolívar vs Gremio) VS. São Paulo