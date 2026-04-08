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Gol Caracol  / Junior 'pegó ' primero contra Palmeiras, así fue el gol de Teófilo Gutiérrez en Copa Libertadores

Junior 'pegó ' primero contra Palmeiras, así fue el gol de Teófilo Gutiérrez en Copa Libertadores

El 'tiburón' se adelantó en el Jaime Morón León gracias a la anotación de Teófilo Gutiérrez. ¡Vea acá el VIDEO del gol del artillero en Junior vs. Palmeiras por Copa Libertadores!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Teófilo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.
Archivo de Colprensa

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