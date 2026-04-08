Junior 'pegó ' primero contra Palmeiras, así fue el gol de Teófilo Gutiérrez en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla recibió al Palmeiras en el Jaime Morón León, su casa en esta Copa Libertadores de América, por la primera jornada del Grupo F. El 'tiburón' 'pegó' primero en el tablero y el autor del gol fue Teófilo Gutiérrez.

A la altura del quinto minuto, y tras un cobro de pelota quieta para los dirigidos por Alfredo Arias, Mauricio, jugador del verdao', terminó pegándole abajo a Rivas. De inmediato, los jugadores del Junior pidieron revisar la acción en el VAR, que finalmente llamó al árbitro, Maximiliano Ramírez, quien se acercó al monitor y luego de ver las imágenes decretó cobro desde el punto blanco del penalti.

Frente al balón se paró 'Teo' Gutiérrez, que definió con categoría y seguridad al palo izquierdo del arquero de Palmeiras, Carlos Miguel. El 1-0 se subió al tablero para el Junior en 9 minutos.



Vea acá el gol de Teófilo Gutiérrez en Junior vs. Palmeiras por Copa Libertadores: