'Cucho' Hernández facturó con Betis, y recibió distinción entre los sudamericanos en Europa

El delantero argentino Julián Álvarez facturó para encaminar el triunfo del Atlético de Madrid ante el Barcelona (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Champions League, mientras que en la Europa League, el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández marcó un tanto desde el punto blanco del penal para que el Betis consiguiera el empate contra el Braga (1-1).

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra un gol en la Europa League AFP

La 'Araña' sumó su novena diana en la presente edición del torneo, estableciendo el récord de más goles anotados por un jugador del cuadro 'rojiblanco' en la misma campaña.

- Julián Álvarez marca un golazo en el Camp Nou -

El Atlético de Madrid conquistó un valioso triunfo en su visita al Barcelona (2-0), por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El delantero argentino Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro tras convertir un golazo para encaminar el triunfo rojiblanco.

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, celebra su gol contra Barcelona, por la Champions League Getty Images

La 'Araña' abrió el marcador (45') en el cobro de un tiro libre, enviando el balón justo al ángulo, pegado al travesaño, de un derechazo.



El castigo fue resultado de un derribo al también argentino Giuliano Simeone cerca del área por el que Pau Cubarsí vio la tarjeta roja.

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"Julián hizo un golazo. Es un jugador extraordinario para el Atlético. Me pone contento por él, porque sé cómo trabaja y la humildad que tiene. Es muy importante para nosotros", dijo Giuliano Simeone tras el encuentro.

Julián Álvarez, que hiló su tercer encuentro en la UCL viendo puerta, llegó a nueve dianas en once partidos, superando el récord de Diego Costa (8) como el jugador del Atlético con más goles en una sola campaña.

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El argentino se dijo "contento" por haber marcado, y en especial, en el cobro de un tiro libre.

"Ayer (martes) entrenamos faltas. Tiré cinco o seis y no metí ninguna; el día era hoy. Fue un momento clave (en el partido) así que feliz", comentó.

También salieron de inicio los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, mientras sus compatriotas Thiago Almada y Nicolás González ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro 'azulgrana' vio acción el defensor uruguayo Ronald Araújo, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (73').

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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League AFP

- 'Cucho' Hernández mantiene al Betis con vida -

El Real Betis salió vivo de su visita a la cancha del Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League, al arrancarle el empate (1-1). El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue la gran figura del encuentro al convertir el tanto blanquiverde.

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El cafetero selló la igualada (61') con el cobro de un tiro penal, tras un derribo al atacante Abde Ezzalzouli en el área.

La jugada generó cierta polémica en las filas del cuadro andaluz, ya que el marroquí pidió cobrar el castigo y le fue negado.

"Yo entiendo a Abde. Él provocó el penal, hizo un buen partido y quiere culminar con un gol y es entendible, pero antes del partido está dicho quién cobra (los penales) y me tocaba a mí. Fue un momento en que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está. Así es el fútbol de élite", dijo 'Cucho' tras el encuentro.

Hernández sumó su tercera diana en el torneo continental y llegó a 12 tantos en 32 partidos disputados hasta el momento.

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El colombiano fue titular y disputó 87 minutos antes de salir de cambio. También vieron acción los brasileños Antony y Natan, el argentino Ezequiel Chimy Ávila y el colombiano Nelson Deossa.

Por el cuadro local gozó de minutos el brasileño Gabriel Moscardo.