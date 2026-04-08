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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández facturó con Betis, y recibió distinción entre los sudamericanos en Europa

'Cucho' Hernández facturó con Betis, y recibió distinción entre los sudamericanos en Europa

El colombiano figuró este miércoles en la ida de los cuartos de final en Europa League con Betis, que sacó un buen resultado en su visita al Braga. 'Cucho' Hernández celebró en el 'viejo continente'.

Por: AFP
Actualizado: 8 de abr, 2026
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'Cucho' Hernández, delantero y figura del Betis.
'Cucho' Hernández, delantero y figura del Betis.
Getty Imágenes

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