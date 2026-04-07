Junior vs. Palmeiras, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de Copa Libertadores

El Junior de Barranquilla, campeón vigente de la Liga colombiana que está en un momento marcado por la irregularidad, debutará este miércoles en el Grupo F de la Copa Libertadores ante un sólido Palmeiras, que lidera la Serie A brasileño, en el estadio Jaime Morón de Cartagena de Indias.

El 'tiburón' deberá jugar sus partidos como local de Libertadores en ese recinto deportivo porque su casa, el estadio Metropolitano de Barranquilla, está siendo remodelado y ampliado para acoger el 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo llega el Junior al juego por Copa Libertadores?

Los 'rojiblancos' vienen de perder 1-2 en casa contra el Deportivo Cali en la Liga BetPlay I-2026, un juego que refleja un desempeño irregular en la presente temporada que dista del rendimiento alcanzado el año pasado cuando ganaron el campeonato.

Junior se alista para su debut en la Copa Libertadores 2026. X de @JuniorClubSA

Los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias ocupan el quinto lugar del torneo colombiano, con 25 puntos, producto de siete victorias, tres empates y cinco derrotas.



Aunque no estará por lesión el delantero Cristian Barrios, el Junior contará en este partido con sus principales figuras, que son los veteranos atacantes Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Yimmi Chará y Carlos Bacca.

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También estará el arquero uruguayo Mauro Silveira, quien ha sido la gran figura del equipo esta temporada, y su compatriota Lucas Monzón, un fuerte central que se ganó la titularidad este año.



Así llega el 'verdao', encabezado por Jhon Arias

Por su parte, Palmeiras, que viene de derrotar 1-2 al Bahía, arrancó 2026 como uno de los equipos más fuertes del fútbol brasileño, alcanzando el título paulista y liderando la liga con 25 puntos, cinco más que el Sao Paulo que es segundo.

El equipo del portugués Abel Ferreira no sólo viene de ganar sus últimos cinco partidos, sino que además está mostrando un fútbol eficiente y vistoso.

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Jhon Arias festejando anotación con Palmeiras, por el Brasileirao. Foto: X de Palmeiras.

El actual subcampeón de la Copa contará en su debut continental con la mayoría de sus figuras, incluido el volante colombiano Jhon Arias; el centrocampista Andreas Pereira; los paraguayos Mauricio y Gustavo Gómez; el lateral argentino Agustín Giay, y el central Murilo.

Sin embargo, para este partido son dudas dos de las estrellas del equipo, los atacantes Vitor Roque y Paulinho.



Así está el historial

Junior y Palmeiras se han enfrentado cuatro veces en la Copa Libertadores y los brasileños han ganado todos los partidos, dos de ellos disputados en 2018, que terminaron 0-3 y 3-1, y los otros dos en 2019, en los que el Verdao se impuso 0-2 en Barranquilla y 3-0 en Sao Paulo.

Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Copa Libertadores

Día: miércoles 8 de abril del 2026.

miércoles 8 de abril del 2026. Competición: primera jornada del grupo F por Copa Libertadores.

primera jornada del grupo F por Copa Libertadores. Hora: 7:30 de la noche (hora de Colombia).

7:30 de la noche (hora de Colombia). Estadio: Jaime Morón (Cartagena de Indias).

Jaime Morón (Cartagena de Indias). TV: Espn y Disnesy+ Premium.

Espn y Disnesy+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

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