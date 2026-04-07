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Gol Caracol  / Junior vs. Palmeiras, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de Copa Libertadores

Junior vs. Palmeiras, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido de Copa Libertadores

Se viene el debut del Junior en la Copa Libertadores, enfrentando un duro reto contra el Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias. ¡El partido se juega en el Jaime Morón; agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Junior y Palmeiras se enfrentan en su debut en la Copa Libertadores de América.
Junior y Palmeiras se enfrentan en su debut en la Copa Libertadores de América.
Fotos: X de @JuniorClubSA y AFP

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