Medellín vs. Estudiantes de la Plata: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

Independiente Medellín recibirá este miércoles a Estudiantes de La Plata, en un partido clave de la primera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, en el que también están Flamengo y Cusco.

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el 'poderoso' buscará una victoria para arrancar en firme su participación en el torneo continental, su prioridad este semestre ante flojo desempeño en la Liga Betplay I-2026, en la que ocupa el puesto 14 con apenas 17 puntos y le quedan pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

¿Cómo llega el Medellín para el duelo en el Atanasio Girardot?

Sin embargo, el DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, viene de empatar 1-1 en su visita al Once Caldas en un partido en el que mostró un mejor nivel e ilusiona a sus aficionados con una buena actuación en la fase de grupos, a la que el equipo llegó tras eliminar en las rondas preliminares a los uruguayos Juventud de las Piedras y Liverpool.

La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio. AFP

Para el encuentro de este miércoles, Restrepo tendrá como principal novedad el regreso del atacante argentino Francisco Fydriszewski, quien estuvo ausente de los últimos tres partidos por una luxación de codo.



No obstante, el técnico deberá lidiar con la baja de su capitán, el veterano centrocampista Didier Moreno, por un esguince en una de sus rodillas, y se espera que su reemplazante sea el experimentado Baldomero Perlaza.

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En cuanto al resto del equipo, el entrenador del Medellín tendrá al arquero uruguayo Salvador Ichazo, al central Daniel Mantilla, al lateral Frank Fabra y al volante Francisco Chaverra.



El 'pincha' quiere dar el golpe; Cetré encabeza

Estudiantes, por su parte, viajó a Medellín motivado porque es segundo de la Zona A de la Liga Profesional Argentina, pese a haber caído 1-0 el viernes pasado frente a San Lorenzo.

El entrenador del 'pincha', el uruguayo Alexander Medina, viajó a Medellín con 26 jugadores, entre los que figuran el veterano arquero uruguayo Fernando Muslera, el experimentado central Leandro González Pirez, el extremo colombiano Edwuin Cetré (que jugó en el DIM) y el goleador Guido Carrillo.

Edwuin Cetré, delantero colombiano, en un partido de Estudiantes de La Plata Getty Images

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La única baja del equipo para este partido será la del lateral paraguayo Santiago Arzamendia, quien se recupera de la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha.



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