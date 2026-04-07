Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Medellín vs. Estudiantes de la Plata: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

Medellín vs. Estudiantes de la Plata: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por Copa Libertadores

El Medellín tendrá este miércoles un duro debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de la Plata, rival que tiene en sus filas al colombiano Edwuin Cetré.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
Comparta en:
Independiente Medellín y Estudiantes se enfrentan en la Copa Libertadores.
Independiente Medellín y Estudiantes se enfrentan en la Copa Libertadores.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad