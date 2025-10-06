Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El golazo que marcó Cali contra Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

El golazo que marcó Cali contra Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali hace parte del grupo D de la Copa Libertadores Femenina, y este lunes tuvo su segunda salida. ¡Así fue el golazo contra Nacional de Uruguay!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Deportivo Cali juega la Copa Libertadores femenina 2025.
Deportivo Cali juega la Copa Libertadores femenina 2025.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad