El golazo que marcó Cali contra Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali tuvo su segunda salida en la Copa Libertadores Femenina este lunes 6 de octubre, enfrentando a Nacional de Uruguay en un juego muy cortado por las faltas. Las 'azucareras' lograron abrir el marcador en los últimos minutos de la primera parte por intermedio de Kelly Caicedo y fue un golazo.

A través de un tiro libre, la número '17' de las verdes caleñas logró anotar el 1-0 en el tablero. Caicedo ejecutó su lanzamiento por encima de la barrera, mismo que no pudo evitar la arquera del 'bolso', Josefina Villanueva; la pelota terminó en el fondo de la red.

Vea acá el golazo que marcó Deportivo Cali vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores Femenina: