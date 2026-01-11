Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo; fue de cabeza y comenzó el año festejando

Bayern Múnich tuvo un primer tiempo liderado por el colombiano Luis Díaz, quien causó el tanto en propia puerta del 1-0 parcial, y luego se reportó con un golazo de cabeza para el 2-1 en el marcador contra el Wolfsburgo, por Bundesliga.

Al minuto 30 el francés Michael Olise mandó el balón al centro del área, donde encontró desmarcado al guajiro, quien de cabeza mostró que tiene buena definición y puso a ganar nuevamente a los bávaros.

Con esto ya son 9 los goles de Luis Díaz en la actual Bundesliga, y el número 14 en la temporada con la camiseta del Bayern Múnich, ratificando su alto nivel desde su llegada a Alemania.



Así fue el gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo, por Bundesliga hoy: