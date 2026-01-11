Síguenos en:
Colombianos en el exterior

Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Wolfsburgo; fue de cabeza y comenzó el año festejando

El colombiano Luis Díaz se encargó de darle nuevamente la ventaja 2-1 al Bayern Munich, con un gran remate de cabeza, tras un centro desde la banda. Comenzó el 2026 encendido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ene, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich
Getty Images

