Falcao García y el secreto que nadie conocía de su vida fuera de las canchas

La 'Falcaomanía' ha regresado con más fuerza que nunca a la capital. Tras confirmarse hace apenas unos días su retorno oficial a Millonarios, cada movimiento, palabra o gesto de Radamel Falcao García es analizado bajo lupa por una afición que lo ve como uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol colombiano. Sin embargo, más allá de su olfato goleador, ha sido un detalle de su vida privada el que ha sorprendido en las últimas horas.

En una charla distendida y cargada de espontaneidad con el creador de contenido thediegooviedoo, el 'Tigre' decidió abrir las puertas de su cotidianidad y revelar un secreto que nadie conocía sobre su ritual de descanso. Lejos de las excentricidades que se podrían esperar de una estrella de su calibre, Falcao confesó una debilidad muy humana frente a las bajas temperaturas.

"Duermo con medias largas, porque me da frío en los pies. Con aire acondicionado, peor", admitió el delantero entre risas, dejando claro que el confort térmico es innegociable en sus momento de sueño. Esta confesión no tardó en volverse viral, generando una ola de comentarios entre los seguidores del conjunto 'embajador', quienes ahora ven al goleador como alguien mucho más cercano y terrenal.



La revelación de Falcao cobra una relevancia especial en el contexto actual. Tras años compitiendo en climas diversos como los de Estambul, Madrid o el Principado de Mónaco, su regreso a Bogotá lo enfrenta nuevamente a las noches frías de la sabana. Más allá de la curiosidad, este hábito refleja la disciplina de un hombre que no deja nada al azar. Su regreso a Millonarios no es solo un movimiento nostálgico; es el objetivo de cumplir un sueño que requiere una preparación meticulosa.