Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid, a brillar: comienza la fase de liguilla en Champions League Femenina

Linda Caicedo y Real Madrid, a brillar: comienza la fase de liguilla en Champions League Femenina

Real Madrid, que tiene en sus filas a Linda Caicedo, comenzará su aventura en el nuevo formato de la Champions League Femenina. Arsenal es el equipo que defiende el título.

Por: AFP
Actualizado: 6 de oct, 2025
Real Madrid femenino, con Linda Caicedo, espera hacer una buena campaña en la Champions League femenino.
Foto oficial del Real Madrid femenino

