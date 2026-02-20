Kompany, DT de Luis Díaz en Bayern, le 'cantó la tabla' a Mourinho por caso de racismo a Vinícius

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo que lo más grave del incidente de presunto racismo del argentino Gianluca Prestiani hacia el brasileño Vinícius en el partido del Benfica contra el Real Madrid es la reacción de José Mourinho por instrumentalizar la figura de Eusébio, un jugador que probablemente también sufrió discriminación por el color de su piel.

"Él atacó el carácter de Vinícius para desacreditar su denuncia. Eso es algo que no debemos aceptar", dijo el entrenador belga en alusión a las críticas de Mourinho a la celebración del gol del jugador brasileño antes del incidente.

Vinícius Júnior en el partido contra Benfica por la Champions League. AFP

"Además menciona a Eusébio y dice que el Benfica no puede ser racista porque él es el jugador más grande de su historia. ¿Tiene idea de lo que tenían que soportar los jugadores negros en Europa en los años 60? ¿Estaba al lado de Eusébio en sus partidos como visitante?", agregó.



Kompany dijo que él sabe, por su padre, que en esa época la única posibilidad que tenía un jugador negro en Europa era ser mucho mejor que los otros para ganarse un poco de respeto y que prácticamente no tenían espacio para hacer denuncias como la que ha hecho ahora Vinícius.

Con respecto a la situación concreta, Kompany dice que si se ven las imágenes se puede comprobar que Vinícius estaba realmente afectado y que además no sacaba ninguna ventaja con su queja ante el árbitro.

Kompany dijo además que le resultaba difícil hablar de estos temas porque no quería estar en un grupo u otro al lado de una polémica ni condenar a nadie como persona y que en un caso así su mundo ideal sería uno en que quien incurriera en una falta de ese tipo pudiera disculparse.

"Mi mundo ideal sería en que en un caso así quien ha cometido un error pudiera disculparse y que eso tuviera efecto en la sanción. La sanción puede ser una u otra, pero que el responsable diga que se ha equivocado y se disculpe es algo que debería afectar a la misma", sostuvo.

Vinícius, futbolista con el Real Madrid - Foto: Getty Images

Con respecto a Mourinho dijo que no cree que sea "una mala persona" y que nunca ha tenido ningún problema con él en los partidos en los que han coincidido.

"Pero sé lo que he oído y él ha cometido un error", subrayó.