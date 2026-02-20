Punzante mensaje de Junior a Botafogo y Gremio; sin la plata de José Enamorado, ni de Jordan Barrera

Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, perdió para este 2026 a dos de sus figuras: José Enamorado y Jordan Barrera. Los talentosos emigraron hacia territorio brasileño para fichar por Gremio y Botafogo, respectivamente; sin embargo, desde las toldas del 'tiburón' dejaron un punzante mensaje y todo tiene que ver con el imcumplimiento de pagos.

Enamorado arribó a principios de este año al elenco 'celeste y negro' de Porto Alegre con contrato hasta finales del 2028 y por una transferencia que rondó los tres millones de dólares, mientras que Barrera fue traspasado desde el 'tiburón' al 'fogao' en julio del 2025. Botagofo adquirió el 90 por ciento de sus derechos económicos, y su fichaje ascendió a los 4 millones de dólares.

José Enamorado, colombiano del Gremio. Gremio.

No obstante, Junior se quejó de los retrasos en los pagos por parte de los clubes brasileños. El encargado de revelar todo esto fue Héctor Fabio Báez.



“No ha habido ni dinámica, ni velocidad, ni precisión”, dijo de entrada el gerente general del 'tiburón' en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', este viernes.

Sobre cuál es el incumplimiento real de estos dos clubes con Junior, Báez sostuvo lo siguiente: "Lo que ha pactado con Gremio es que están a veinte días de atraso, hay unas causales, hay unas multas, intereses, unas penalidades y se aplicarían en la medida que persista el periodo de impagos, e igual sucede con la gente de Botafogo, la cual tiene con la operación, que fue un poquito más amplia, un periodo de gracia – digamos así, para pagar, - de 60 días o 40, y a 10 días de cumplirse también se le tendría que aplicar, previo a inicio de una intimación o de una demanda ante las entidades competentes para hacer cumplir las causales de incumplimiento".

Pero cuándo fue consultado sobre si Junior ha recibido plata por parte de Gremio o Botafogo afirmó: “De Gremio hasta ahora no hemos recibido, porque esta es la primera cuota de la trasferencia de José Enamorado y del Botafogo sí recibimos el primer pago; están atrasados en el segundo pago en lo que se está establecido”.

Jordan Barrera en Nacional Potosí vs. Botafogo por ronda clasificatoria de Copa Libertadores. AFP

Enamorado fue importante en el título de Junior de Barranquilla de la Liga II-2025, marcando tres goles en la serie de la final frente al Deportes Tolima. En el 'tricolor gaúho', el oriundo de Soledad, Atlántico, ha jugado seis partidos, cuatro de ellos por el Campeonato Gaúcho y el restante por el Brasileirao, para un total de 198 minutos y se ha reportado con una asistencia.

Por el lado de Jordan Barrera, el mediocampista de 19 años y con proceso en las selecciones juveniles de Colombia, ha actuado en diez compromisos con Botafogo en la actual temporada. Repartidos en seis partidos por el Campeonato Carioca, tres en el Brasileirao y uno en la Copa Libertadores, para un total de 512 minutos jugados.

Barrera, también del municipio de Soledad, dejó su magia en el campo de juego de Nacional Potosí en la ida de la segunda ronda de clasificación a la 'gloria eterna', al ejecutar una acción que dejó muy mal parados a sus marcadores; posteriormente este misma se hizo viral en las redes sociales.