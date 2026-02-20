"Juegas en Boca Juniors y tenés que cuidarte en la calle, de una cámara, de lo que hablas"

Frank Fabra volvió al fútbol profesional colombiano tras casi diez años en Boca Juniors. El lateral, de 34 años, jugará este primer semestre del 2026 con Independiente Medellín, pero desde territorio argentino es noticia porque habló con sinceridad, rompió el silencio luego de esos últimos meses turbulentos vestidos de 'azul y oro'. No se guardó nada.

El oriundo de Nechí ganó títulos importantes con el 'xeneize' siendo figura, pero una serie de errores y expulsiones - como la de la final en la Copa Libertadores de 2023 -, le costaron oleadas de críticas por parte de los hinchas de Boca y perdió protagonismo y titularidad. Fabra habló de ese día a día en el entorno del club.

"El Mundo Boca es una exigencia absoluta, te exige al cien por ciento, entregarte y ser profesional; ser 24 horas jugador de Boca. Para mí es la exigencia más grande del fútbol sudamericano”, aseguró Frank Yusty en declaraciones a los medios y que replican en la página web de 'TyC Sports'.

Frank Fabra en Boca Juniors AFP

Ahí no paró el relato del jugador con proceso en la Selección Colombia; esa roja en la final continental sin duda fue ese 'lunar'. Desde ese día, el exDeportivo Cali sólo disputó veinte compromisos, ocho de ellos como inicialista. Era el estelar de los principales espacios televisivos; no paraban de hacer comentarios negativos.



"Los programas son una hora hablando de Boca. Haces cualquier cosa en un partido y son 30 minutos hablando de eso. Ese es el mundo Boca: te exige entregarte como profesional y ser 24 horas jugador del club. Es una de las exigencias más grandes en el fútbol mundial", dijo.

Publicidad

Pero su siguiente confesión fue revelante, ya que también tenía que tener cuidado fuera de los campos de juego. "La exigencia, que estén las 24 horas los ojos sobre ti, no solamente en el tema futbolístico sino en lo extrafutbolístico, tenés que cuidarte en la calle, tenés que cuidarte de una cámara, de lo que hablas, dices".

Por último, y a pesar de que su etapa en Boca Juniors no tuvo el mejor cierre, Fabra prometió que en Argentina sólo jugará en el 'xeneize'. Habló que tuvo ofertas de Huracán, San Lorenzo, Lanús e Independiente, incluso, que Carlos Tévez - actual entrenador de Talleres de Córdoba - , lo llamó personalmente.

Frank Fabra con Boca Juniors - Foto: Getty Images

Publicidad

El lateral antioqueño agregó que decidió regresar al fútbol colombiano que se encuentra muy bien en el Medellín. Con la camiseta del 'poderoso' ya debutó y generó una asistencia en el triunfo 1-2 del rojo sobre Liverpool de Uruguay, por la ida de la segunda ronda clasificatoria a la Libertadores.