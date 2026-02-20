Juan Fernando Quintero y un elogio, con 'jalón de orejas' para sus compañeros, en River

Pese al irregular inicio deportivo de River Plate en este 2026, hay varios nombres que sobresalen ante los irregulares resultados y el bajo rendimiento del equipo, que ha desatado la oleada de fuertes críticas hacia Marcelo Gallardo.

Y justamente, uno de esos personajes, a quienes lo reconocen por su aporte y calidad en el conjunto ‘millonario’, es Juan Fernando Quintero. Ahora, el colombiano recibió gran ‘espaldarazo’ de reconocido exfutbolista argentino.

Y es que, independiente a que el inicio de año no ha sido el mejor para la ‘banda cruzada’; para Rubén ‘Mago’ Capria, el colombiano es de lo mejor que actualmente tiene el ‘Muñeco’ en el plantel. No obstante, las inconsistencias futbolísticas del equipo pasa por otros factores, ajenos al nivel del paisa.

🗣 🎙 “Para mí el mejor futbolista es Juan Fernando Quintero. Cuando tenga el apoyo de sus compañeros en velocidad mental mejora por 1000 al equipo”, Mago Capria en #UnBuenMomento con @marcepalaciosmp | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) February 19, 2026

“Para mí el mejor futbolista es Juan Fernando Quintero. Cuando tenga el apoyo de sus compañeros en velocidad mental mejora por 1000 al equipo”, dijo el exjugador argentino para ‘Radio La Red’, saliendo en defensa de ‘Juanfer’, en quien también han estado puestos los focos últimamente, debido al irregular presente de River Plate.



Como dato no menor, es importante recalcar que, justamente, el antioqueño fue quien lideró importante triunfo de los ‘millonarios’ en el reciente encuentro de Copa, siendo protagonista en el juego, además de convertir la pena máxima que siginificó el 1-0 final sobre Club Ciudad de Bolívar.

De esta manera, River Plate avanzó a la siguiente fase del torneo local, en el que la ‘banda cruzada’ va remando de a poco, liderada por Juan Fernando Quintero. Es por esto que, como futbolista influyente en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo; el 'Mago' Capria también hace un llamado a todo el plantel, para que entre en sintonía con el colombiano en cancha.



¿Como va River Plate en la presente temporada?

Luego de cinco partidos disputados en Liga, el conjunto 'millonario' actualmente ocupa la octava casilla con siete unidades, correspondientes a dos victorias, un empate y dos derrotas. Además, luego de anotar cuatro goles, pero recibir cinco; la diferencia de la 'banda cruzada' es de -1.

