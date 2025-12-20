Kylian Mbappé celebró por 'partida doble' con Real Madrid: su gol al Sevilla en Liga de España

Publicidad
Kylian Mbappé 'siguió dulce' con el gol con Real Madrid. El delantero francés ha tenido un 2025 extraordinario, lleno de celebraciones; y contra el Sevilla no fue la excepción, ya que marcó el 2-0 final en el tablero, a los 86 minutos.
Desde el punto blanco del penalti llegó la nueva anotación para el '10' de los 'merengues', definiendo de pierna diestra a todo el centro del arco del golero del elenco sevillano. Mbappé completó 59 goles en este año que está por terminar e igualó un récord de Cristiano Ronaldo.
De paso, la estrella de la Selección Francia festejó por partida doble, ya este 20 de diciembre cumplió 27 años.
¡GOOOL DE MBAPPÉ E IGUALÓ A CRISTIANO RONALDO!— DSPORTS (@DSports) December 20, 2025
El francés anotó de penal y alcanzó al Bicho en cantidad de goles en un año calendario con la camiseta de Real Madrid, ¡y en su cumpleaños!#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridSevilla pic.twitter.com/QCoXzysnqt