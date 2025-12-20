Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé celebró por 'partida doble' con Real Madrid: su gol al Sevilla en Liga de España

Kylian Mbappé celebró por 'partida doble' con Real Madrid: su gol al Sevilla en Liga de España

En su cumpleaños número 27, Kylian Mbappé volvió a inflar las redes contrarias en el Santiago Bernabéu y celebró así un nuevo tanto con Real Madrid. ¡Acá el video del gol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé celebra gol en Real Madrid.
Kylian Mbappé celebra gol en Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad