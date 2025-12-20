Kylian Mbappé celebró por 'partida doble' con Real Madrid: su gol al Sevilla en Liga de España

Kylian Mbappé 'siguió dulce' con el gol con Real Madrid. El delantero francés ha tenido un 2025 extraordinario, lleno de celebraciones; y contra el Sevilla no fue la excepción, ya que marcó el 2-0 final en el tablero, a los 86 minutos.

Desde el punto blanco del penalti llegó la nueva anotación para el '10' de los 'merengues', definiendo de pierna diestra a todo el centro del arco del golero del elenco sevillano. Mbappé completó 59 goles en este año que está por terminar e igualó un récord de Cristiano Ronaldo.

De paso, la estrella de la Selección Francia festejó por partida doble, ya este 20 de diciembre cumplió 27 años.



Vea acá el gol de Kylian Mbappé HOY en Real Madrid vs. Sevilla: