Así es el rollo de Jhon Arias y su posible vuelta a Brasil; Fluminense puede frenar a Palmeiras

Jhon Arias no ha tenido el desempeño deseado en la Premier League con Wolverhampton y en la prensa internacional no para de acumular titulares con su nombre por un posible retorno al fútbol de Brasil. Palmeiras es el equipo que habría tomado la delantera para intentar ficharlo y puso sobre la mesa una 'jugosa' oferta, que desde los 'lobos' ya habrían aceptado. Pero el Fluminense se le puede meter en la pelea.

El 'verdao' pagaría "alrededor de 154 millones de reales, unos 25 millones de euros" por los servicios deportivos del extremo chocoano, contaron en el portal de 'UOL'.

Palmeiras, escuadra en la que militó hace poco Richard Ríos, siempre ha soñado con incorporar a Arias a sus filas, incluso, su presidenta, Leila Pereira, había contactado hace un año con el que fuera el máximo dirigente del 'flu', Mário Bittencourt, pero éste último dijo en ese tiempo que sólo en Brasil jugaría en la escuadra de Río de Janeiro.

¿Por qué Fluminense se puede meter en la pelea por Jhon Arias?

Hay que decir que cuando el jugador de la Selección Colombia fue vendido a los 'Wolves' después del Mundial de Clubes 2025, el contrato de su traspaso incluía una cláusula que daba prioridad al Fluminense en cualquier futura adquisición del extremo, en caso de que un club brasileño presentara una propuesta formal.



Jhon Arias en Fluminense AFP

Publicidad

En 'Globo Esporte' citaron que la directiva del 'tricolor' ha estado muy pendiente del tema, luego de que Palmeiras haya ofertado formalmente. En las arcas de Fluminense estudian la posibilidad de igualar la propuesta del elenco de Sao Paulo, que les daría la posibilidad de quedarse con el exjugador de América y Santa Fe. Hay cautela.

"Y en eso está trabajando la directiva, aunque se muestran cautelosos debido a la alta inversión que supone. Internamente, se entiende que, si Arias regresa, Denis Bouanga, por ejemplo, no llegaría en este mercado de fichajes. Aún no se ha definido el modelo de negocio ni si esta contrapropuesta prosperará. Lo que sí se sabe es que el tema se está debatiendo internamente", se leyó en el diario citado.

Publicidad

Igualmente, el valor de mercado de Bouanga es más barato, con respecto a la posible operación por el chocoano. 15 millones de dólares por los 25 que tendrían que igualarle al 'verdao'.