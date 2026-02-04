Equipos del fútbol colombiano que recibirían unos buenos dólares si Jhon Arias se va al Palmeiras

En medio del mercado de fichajes que poco a poco va agotando sus tiempos, a nivel internacional surgió una auténtica bomba con un jugador de la Selección Colombia como protagonista. Desde la noche del martes y durante la mañana del miércoles se viene hablando insistentemente de la negociación de Jhon Arias, quien dejaría el Wolves de la Premier League para marcharse a Palmeiras, de Brasil.

Según trascendió, el 'verdao' puso ya sobre la mesa una oferta de 25 millones de euros para quedarse con los servicios del jugador chocoano y que es habitual en las convocatorias del seleccionado colombiano, que dirige Néstor Lorenzo.

Sin embargo, Fluminense también entraría en la puja, por una opción preferente, en caso de girar la misma cifra ofrecida por el Palmeiras. La historia de Arias a nivel internacional la escribió con el 'Flu', en el que dejó gratos recuerdos en lo profesional y personal.

Se tiene la expectativa de que se defina en las próximas horas la situación y ver si finalmente el equipo de Inglaterra accede a la venta, de uno de sus refuerzos contratados recientemente.



¿Qué clubes colombianos recibirán plata por la transferencia de Arias?

En ese orden de ideas, desde Colombia los que están pendientes de lo que suceda con Jhon Arias son clubes por los que el extremo pasó, tales son los casos de Llaneros, Patriotas de Boyacá, América y Santa Fe, este último en el que explotó en su nivel y logró ser observados por equipos del exterior.



Jhon Arias, en Independiente Santa Fe contra Fluminense AFP

Publicidad

El abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en legislación del fútbol, según mandatos de la FIFA, a los de Villavicencio, los 'cardenales' y los 'diablos rojos' les llegarían unos 70 mil dólares, siendo los boyacenses los más beneficiados en el momento de confirmarse la negociación, como quiera que caerían en sus cuentas 270 mil dólares. "Esto es por ser clubes formadores", detalló en su cuenta de X.

Ahora, habrá que esperar qué sucede y en qué termina todo; con poderosos como los brasileños dispuestos a una fuerte inversión en pro de contar con Arias en este 2026.

Publicidad