Escándalo en el deporte; tenista fue suspendido dos años y tres meses por apuestas

El tenista brasileño Gustavo Tedesco ha sido sancionado con dos años y tres meses de suspensión y una multa de 15.000 dólares (12.000 euros), tras admitir seis infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según informó este miércoles la Agencia para la Integridad del Tenis (ITIA).

Tedesco, de 21 años, que alcanzó el puesto 423 en la clasificación mundial individual 2023, amañó el resultado de tres partidos entre septiembre y noviembre de 2022, además de facilitar apuestas.

Los jugadores sancionados disponen de diez días hábiles para recurrir la sanción ante un funcionario independiente, pero el brasileño decidió no hacerlo y su sanción es efectiva desde el pasado 24 de enero y hasta el 23 de abril de 2028.

La rusa Gyulnara Nazarova, de 27 años, también ha sido suspendida, durante cuatro años, y multada con 10.000 dólares (8.464 euros) después de que una investigación reveló pruebas de que cometió infracciones en 2019, aunque la ITIA no las especificó.



Nazarova alcanzó el puesto 823 en la clasificación mundial, el más alto de su carrera, en agosto de 2019, y lleva inactiva como jugadora desde 2020.

Su sanción entró en vigor el 10 de enero y finalizará el 9 de enero de 2030.

Tedesco y Nazarova tienen prohibido jugar, entrenarse o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por la ITIA o cualquier asociación nacional.