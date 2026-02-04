Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Millonaria multa para Inter de Milán por el petardo que lanzó un hincha a un arquero rival

Millonaria multa para Inter de Milán por el petardo que lanzó un hincha a un arquero rival

El lamentable incidente sucedió el pasado domingo en el duelo que Inter de Milán visitó al Cremonese por la Serie A, dejando muy aturdido al golero Emil Audero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Hincha del Inter de Milán lanzó petardo en juego contra Cremonese de la Serie A.
Hincha del Inter de Milán lanzó petardo en juego contra Cremonese de la Serie A.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad