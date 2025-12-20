Linda Caicedo tuvo una épica noche por Copa de la Reina con Real Madrid; doblete y asistencia

El Real Madrid con dos goles de la colombiana Linda Caicedo, eliminó al Espanyol y se clasificó para cuartos de final de la Copa de la Reina femenina al vencer a su rival por marcador de 0-4, este sábado.

El triunfo de las 'merengues' tuvo a dos grandes protagonistas: la española Iris Santiago y la vallecaucana Linda Caicedo, quienes con sus dobletes impulsaron al conjunto dirigido por Pau Quesada hacia la siguiente ronda del torneo. La número '18' de la 'casa blanca' también se reportó con una asistencia.

Linda Caicedo con Real Madrid en la Copa de la Reina. X de @realmadridfem

Caicedo Alegría, acostumbrada a dejar en cada partido goles de bella factura, abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste y se coló por la escuadra, superando a la guardameta del Espanyol, Meritxell Muñoz. Esto al minuto 12 del encuentro.



Pero la figura del Real Madrid y de la Selección Colombia femenina no se conformó. Se internó en el área rival, levantó la cabeza y, con su diestra, colocó un disparo preciso al palo largo que supuso el 0-3 parcial. Tres minutos después, Santiago selló el 0-4 definitivo para las madridistas.

Además hay que indicar que Caroline Weir estrelló un par de pelotas en el palo y que Misa Rodríguez fue importante bajo su pórtico cuando las del Espanyol llegaron con peligro a su portería.

Las 'merengues' esperan por rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina.



Reviva acá los golazos de Linda Caicedo HOY en la Copa de la Reina:

😱 PERO QUÉ HICISTE LINDA



¡Linda Caicedo la pone en la mismísima escuadra para abrir el marcador! #CopadelaReina



📺 El Espanyol - Real Madrid en Teledeporte y https://t.co/OCcdbWq9AZ pic.twitter.com/AFXflI6wbM — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla 'Premio Puskas andante'.



Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás. #CopadelaReina



🌟 𝙅𝙐𝙂𝙊𝙉𝘼 🌟 pic.twitter.com/tHyw1Guy9y — Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025

Ficha técnica:

0 -Espanyol: Muñoz, Torras (Durán 85'), Del Álamo (Browne 62’), Baudet (Botero 70’), Ona (Garrido 62’), Ballesté, Paula, Arana (Naima 70’), Torrodà, Guerra y Caracas.

4 -Real Madrid: Misa, Eva Navarro (Shei 69’), M. Méndez, Andersson, Holmgaard, Weir (Bennison 74’), Angeldahl (Irune 63’), Däbritz, Athenea, Linda C. (Pau C. 63’) e Iris Ashley (Feller 63’).

Goles: 0-1 (min. 12): Linda Caicedo 0-2; (min. 44): Iris Ashley 0-3 (min. 53); Linda Caicedo 0-4 y (min. 56): Iris Ashley.