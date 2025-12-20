Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Jhon Arias y Wolverhampton, de mal en peor: suman once derrotas consecutivas en la Premier League

Jhon Arias y Wolverhampton, de mal en peor: suman once derrotas consecutivas en la Premier League

Wolverhampton, que tiene en sus filas al colombiano Jhon Arias, sumó un nuevo revés en el campeonato inglés; esta vez perdió 0-2 contra Brentford en el Molineux Stadium.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Jhon Arias, extremo del Wolverhampton.
Jhon Arias, extremo del Wolverhampton.
Getty

