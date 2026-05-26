Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, atentos; Real Betis anunció una salida

El delantero argentino, Ezequiel 'Chimy' Ávila, quedará desvinculado del Real Betis el próximo 30 de junio debido a que el club verdiblanco ha decidido activar la cláusula de rescisión unilateral del contrato que los une hasta el final de la temporada 2026/27.

Chimy Ávila, de 32 años, ya ha sido informado de que el Betis no lo mantendrá en su plantel a cambio del pago de una parte de sus emolumentos de la próxima campaña, por lo que puede negociar como agente libre su fichaje por cualquier otro equipo, según informaron a EFE fuentes del club verdiblanco.

El atacante santafesino, que lleva desde 2017 en España tras su fichaje por el Huesca procedente de San Lorenzo, llegó al Betis desde Osasuna en enero de 2024 y ha disputado con la camiseta verdiblanca 68 partidos oficiales en los que ha marcado ocho goles y ha dispensado cinco asistencias.

La de Chimy Ávila es la cuarta salida que oficializa el equipo español del Betis desde que el sábado se diera por terminada la Liga de Españ, ya que días atrás confirmó la marcha de tres futbolistas que terminaban contrato: el portero Adrián San Miguel, el lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez y el delantero congoleño Cedric Bakambu.



Chimy Ávila; jugador del Real Betis AFP

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Entre tanto, el jugador argentino quien contó con la posibilidad de compartir terreno de juego con el colombiano Cucho Hernández. El futbolista se encuentra la búsqueda de un nuevo capítulo en su carera deportiva. Sobre el jugador argentino y su nuevo equipo, hay algunos rumores sobre equipos de su país natal, como lo es Boca Juniors o Rosario Central. Además, se encuentran propuestas procedentes de México y la MLS.

¿Cómo fue el paso de Chimy Ávila por el Real Betis?

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El jugador argentino llegó al equipo en el mes de febrero del 2024, y finalizó sus encuentros con el equipo este mes de mayo. Donde disputó oficialmente 52 partidos con su equipo. Entre tanto, el delantero argentino acumuló las siguientes estadísticas a nivel individual. 7 goles en total y 1 asistencia.