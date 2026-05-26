Dávinson Sánchez; "tenemos que estar unidos, todos somos la Selección Colombia"

La Selección Colombia se encuentra entrenando y en plena concentración en Bogotá y este martes la jornada de entrenamiento se realizó en el estadio de Techo, en el sur de la ciudad. Y antes de encarar la práctica, uno de los jugadores que atendió los requerimientos de la prensa fue Dávinson Sánchez, jugador del Galatasaray y que viene con el precedente de haber ganado el título de la Liga de Turquía. El caucano se mostró feliz por encarar un nuevo Mundial, como el que va a jugar en Estados Unidos, México y Canadas, que arrancará el próximo 11 de junio.

¿Qué sintió al ver su nombre?

"Antes que nada, muy buenos días. Sentí mucha alegría. Pienso que esta cita mundialista es un lugar en el que uno siempre sueña estar, y con la experiencia que uno tiene, poder aspirar a hacer cosas grandes allí".

¿Qué significa estar nuevamente en el Mundial?

"No cabe duda de que repetir un Mundial es una gran alegría. Poder estar nuevamente allí nos llena de satisfacción. Nos quedamos con la 'espinita' del año pasado, así que tener la posibilidad de regresar representa una alegría muy grande. Estar en ese listado significa muchísimo".

Dávinson Sánchez; jugador de la Selección Colombia AFP

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¿Cómo maneja el tema de la altura?

"Se hizo una preparación y un análisis con el cuerpo médico sobre cuál sería la mejor opción. Sabemos que no es fácil cambiar de Europa, donde no se sufren esos cambios tan abruptos como ahora. Sin embargo, estoy muy tranquilo porque vamos a estar cerca de la afición".

¿Qué significa representar a Colombia?

"Como lo mencioné anteriormente, aquí no importan las ciudades, ni de dónde eres, sino que esto es Colombia, y eso es lo importante. El mensaje siempre va a ser el mismo: tenemos que estar unidos, porque eso es lo más importante".

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¿Cuándo juega la Selección Colombia?

En la previa del Mundial 2026, la Selección Colombia tendrá dos partidos de preparación. El primero de ellos este 1 de junio en la cancha del estadio El Campín, de Bogotá, frente a Costa Rica, en la despedida oficial de los hinchas de nuestro país. Y ya el 7 de junio, en San Diego, Estados Unidos, los de Néstor Lorenzo se medirán con Jordania.

Los partidos del Mundial 2026 serán así.

17 de junio

Colombia vs. Uzbekistán

9:00 p.m.

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23 de junio

Colombia vs. Congo

9:00 p.m.

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27 de junio

Colombia vs. Portugal

6:30 p.m.

Estos duelos se podrán ver EN VIVO en Gol Caracol señal abierta de televisión, en la aplicación Ditu y en www.golcaracol.com.

La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026 AFP