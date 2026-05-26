Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal como en los viejos tiempos; brilló en la alta montaña de la etapa 16 del Giro de Italia

Egan Bernal como en los viejos tiempos; brilló en la alta montaña de la etapa 16 del Giro de Italia

Demostrando por qué es campeón de un Tour de Francia y una 'corsa rosa', Egan Bernal se lució y dejó claro por qué es de los mejores de Colombia en la historia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
AFP

El danés, Jonas Vingegaard, dio prácticamente la puntilla definitiva al Giro de Italia al imponerse en solitario este martes 26 de mayo en la etapa 16, con final en la estación de esquí de Cori (en los Alpes suizos), con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición del Giro, el doble vencedor del Tour de Francia está más cerca de vestir de rosa el próximo domingo en Roma, cuando se baje el telón de esta edición.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16; Egan Bernal entró al top 10

En una etapa corta (113 km), pero con final muy exigente en lo alto de la estación alpina de Cori, Vingegaard atacó a falta de 6,5 km para la meta y demostró de nuevo que es el hombre fuerte de la carrera.

Segundo fue el austriaco Felix Gall (Decathlon) y tercero el australiano Jai Hindley (Red Bull). Precisamente estos dos corredores son de los que lucharán por subir al podio en Roma el domingo.

Gall es segundo en la general a 4:03 de Vingegaard y Hindley es cuarto a 5 minutos exactos. Entre ambos está el neerlandés Thymen Arensman, compañero de equipo de Egan Bernal, a 4:27 del danés.

Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
AFP

Publicidad

Justamente, 'el joven maravilla' se llevó las miradas por su excelente presentación en esta fracción. Cuando las cosas se complicaban para el neerlandés, se puso al frente del grupo perseguidor, marcó el paso y ayudó a escalar de buena manera.

El ritmo que impuso fue demoledor, permitiendo que no llegaran tan lejos del vencedor, Vingegaard, y, de paso, desgastar a sus rivales. Razón por la que los elogios y agradecimientos no tardaron en aparecer por parte de Arensman.

Publicidad

Finalmente, el nacido en Zipaquirá culminó de séptimo, a 2' 04'' de Vingegaard, pero el hecho de que otros corredores hubieran sufrido y cedido tiempo, le permitió entrar al top 10. Recordemos que el 'escarabajo' había empezado esta fracción en el puesto 12. Ahora, quedó décimo en la clasificación general, a 9' 44'' de la parte alta, y con la ilusión de seguir escalando lugares, si la montaña se lo permite y vuelve a brillar.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, estuvo en la fuga de la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

Einer Rubio, brillante en la montaña del Giro de Italia 2026; protagonista en la etapa 16

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Team Visma Lease a Bike, ganó la etapa 16 del Giro de Italia 2026
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 16 del Giro de Italia 2026

Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026
Ciclismo

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 16?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Giro de Italia

Ciclistas Colombianos

Egan Bernal

Publicidad

Publicidad

Publicidad