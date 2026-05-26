Egan Bernal como en los viejos tiempos; brilló en la alta montaña de la etapa 16 del Giro de Italia

El danés, Jonas Vingegaard, dio prácticamente la puntilla definitiva al Giro de Italia al imponerse en solitario este martes 26 de mayo en la etapa 16, con final en la estación de esquí de Cori (en los Alpes suizos), con un minuto de ventaja sobre sus perseguidores.

Con esta victoria, la cuarta en la presente edición del Giro, el doble vencedor del Tour de Francia está más cerca de vestir de rosa el próximo domingo en Roma, cuando se baje el telón de esta edición.

En una etapa corta (113 km), pero con final muy exigente en lo alto de la estación alpina de Cori, Vingegaard atacó a falta de 6,5 km para la meta y demostró de nuevo que es el hombre fuerte de la carrera.

Segundo fue el austriaco Felix Gall (Decathlon) y tercero el australiano Jai Hindley (Red Bull). Precisamente estos dos corredores son de los que lucharán por subir al podio en Roma el domingo.



Gall es segundo en la general a 4:03 de Vingegaard y Hindley es cuarto a 5 minutos exactos. Entre ambos está el neerlandés Thymen Arensman, compañero de equipo de Egan Bernal, a 4:27 del danés.

Egan Benal, corredor del Netcompany INEOS, en la etapa 16 del Giro de Italia 2026 AFP

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Justamente, 'el joven maravilla' se llevó las miradas por su excelente presentación en esta fracción. Cuando las cosas se complicaban para el neerlandés, se puso al frente del grupo perseguidor, marcó el paso y ayudó a escalar de buena manera.

El ritmo que impuso fue demoledor, permitiendo que no llegaran tan lejos del vencedor, Vingegaard, y, de paso, desgastar a sus rivales. Razón por la que los elogios y agradecimientos no tardaron en aparecer por parte de Arensman.

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Finalmente, el nacido en Zipaquirá culminó de séptimo, a 2' 04'' de Vingegaard, pero el hecho de que otros corredores hubieran sufrido y cedido tiempo, le permitió entrar al top 10. Recordemos que el 'escarabajo' había empezado esta fracción en el puesto 12. Ahora, quedó décimo en la clasificación general, a 9' 44'' de la parte alta, y con la ilusión de seguir escalando lugares, si la montaña se lo permite y vuelve a brillar.