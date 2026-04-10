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Gol Caracol  / Se lamentan Luis Díaz y Bayern Múnich; baja confirmada para duelo contra Real Madrid en Champions

Se lamentan Luis Díaz y Bayern Múnich; baja confirmada para duelo contra Real Madrid en Champions

A través de un comunicado, Bayern Múnich precisó que una de sus figuras se lesionó y no estará para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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La formación titular del Bayern Múnich contra Real Madrid en partido de Champions League.
La formación titular del Bayern Múnich contra Real Madrid en partido de Champions League.
AFP

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