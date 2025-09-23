Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
Gol Caracol  / Kylian Mbappé está intratable con Real Madrid: vea acá su doblete al Levante por Liga de España

En dos minutos, Kylian Mbappé dejó su sello goleador en el arco contrario, demostrando categoría y finura. ¡Vea acá el doblete del francés en Levante vs. Real Madrid!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de sept, 2025
Kylian Mbappé marcó doblete en Levante vs. Real Madrid por la Liga de España.
AFP

