Kylian Mbappé está intratable con Real Madrid: vea acá su doblete al Levante por Liga de España

Kylian Mbappé está en un gran momento goleador con el Real Madrid y este martes se reportó con doblete en dos minutos. El artillero francés anotó al minuto 64 de penalti, y luego al 66', evidenciando su poder anotador; los goles se los convirtió al Levante.

La primera anotación del número '10' en este compromiso llegó desde el punto blanco de penalti, lanzamiento que fue ejecutado con gran categoría: Mbappé picó la pelota, a lo Panenka, dejando sin opciones al arquero del Levante, Mathew Ryan, anotando el 1-3; y el segundo tanto en su cuenta, Kylian gambeteó, eludió al golero y marcar con pierna diestra el 1-4.

Vea acá el doblete de Kylian Mbappé HOY en Levante vs. Real Madrid por la Liga de España:

KYLIAN MBAPPE WITH THE PANENKA!



¡KIKI LE BAJA LA PERSIANA! Mbappé gambeteó al arquero y marcó un golazo para su doblete en el 4-1 del Real Madrid ante Levante.



