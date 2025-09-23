Nuevo patrón de Jhon Durán Fenerbahce le habló al oído; hay preocupación de su estado de salud

En las últimas horas se viralizó en X un video que muestra un momento llamativo entre el nuevo presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, y el delantero colombiano Jhon Durán. En las imágenes, grabadas en las instalaciones del club, se ve a Saran acercarse al futbolista para saludarlo de manera efusiva, preguntándole en inglés: “You okay?” (¿Estás bien?). Durán, sonriente y visiblemente relajado, respondió con un entusiasta “oh yes”, lo que generó una ola de comentarios entre los hinchas.

Y es que el nuevo directivo tuvo su primer contacto con el grupo de jugadores, los integrantes del cuerpo técnico y dejó un mensaje claro y directo para tener responsabilidad y trabajar fuertemente en pro de buscar objetivos colectivos. Además de eso, les entregó su respaldo a Durán y a sus compañeros. Hay que recordar que el colombiano fue una de las transferencias más sonadas en el balompié turco y hasta ahora se encuentra en deuda al no actuar desde el 27 de agosto pasado a causa de una lesión, de la que no hay parte oficial y existe un marcado misterio.

El breve intercambio se ha interpretado como una señal de cercanía entre la nueva directiva y los jugadores, en especial con Durán, quien llegó esta temporada al equipo turco como una de las apuestas ofensivas más importantes. Varios seguidores del Fenerbahce celebraron la actitud de Saran, destacando el ambiente positivo que parece reinar en el vestuario tras el cambio de dirigencia.

Durán, de 21 años, ha tenido un inicio complicado en la Superliga turca, por lo que el gesto muestra la confianza que el club deposita en él. El video, que ya supera miles de reproducciones, es un símbolo del momento institucional que comienza en el Fenerbahce y que se espera esté lleno de triunfos para el colombiano y sus demás compañeros del conjunto turco.



Vea el video del momento

Başkan Sadettin Saran: "You okay?"



Jhon Duran: "Oh, yes."pic.twitter.com/K8sUh16uoT — BBO Sports (@bbosports) September 23, 2025