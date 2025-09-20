Kylian Mbappé no para de marcar golazos con Real Madrid; así fue su tanto al Espanyol

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Real Madrid recibió este sábado al Espanyol en el Santiago Bernabéu en una nueva jornada de la Liga de España. Los dirigidos por Xabi Alonso mostraron sus intenciones en el frente de ataque, marcando así de forma rápida. Una de esas anotaciones fue obra de Kylian Mbappé.
El número '10' hizo valer una de sus cualidades, la media distancia, y tras un buen pase de Vinícius Júnior, controló el balón y definió para vencer la resistencia del arquero del Espanyol. El 2-0 parcial se subió al tablero a los 47 minutos.
¡GOOL DE REAL MADRID!— DSPORTS (@DSports) September 20, 2025
Kylian Mbappé se redimió de su fallo anterior y marcó un golazo desde afuera del área para anotar el 2-0 ante Espanyol.#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/r6c7MLc9gO
Publicidad