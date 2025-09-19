Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugó con Jhon Durán y Daniel Muñoz, perdió 60 millones en el casino y ahora vende comida para perros
Exclusivo

Jugó con Jhon Durán y Daniel Muñoz, perdió 60 millones en el casino y ahora vende comida para perros

En Gol Caracol le contamos la historia de un exjugador que compartió con figuras del balompié nacional, cayó en la ludopatía y tuvo que reinventarse lejos del fútbol.

Por: Daniel Parra Cuenca
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Juan Esteban Jiménez fue canterano del Envigado FC y compartió con varias figuras del fútbol colombiano.
Juan Esteban Jiménez fue canterano del Envigado FC y compartió con varias figuras del fútbol colombiano.
AFP - Archivo de Juan Esteban Jiménez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad