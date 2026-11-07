Kylian Mbappé no salió 'ileso' de Mestalla: vea la dura falta que recibió en Valencia vs Real Madrid

Fue una noche amarga para el Valencia en casa. Más allá del 0-3 encajado contra Real Madrid en Mestalla, el momento cumbre del partido llegó con la tarjeta roja a José Luis Gayá, tras derribar aparatosamente a Kylian Mbappé.

Corría el minuto 78 del compromiso cuando Mbappé desplegó su marcha en un contraataque letal por la banda. Viéndose superado en velocidad por el francés, y sin margen de cobertura, Gayá se lanzó con todo al césped en una barrida desesperada.

Kylian Mbappé y la dura falta que sufrió por parte de Gayá. Foto: AFP

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El lateral 'ché' no tocó el balón y terminó derribando aparatosamente al Mbappé, en una entrada a destiempo y con exceso de fuerza que llevó al árbitro a mostrarle de inmediato la tarjeta roja directa.

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Vea acá la jugada:

¡VALENCIA SE QUEDÓ CON UNO MENOS!



Gayá barrió con todo a Mbappé y fue expulsado en la caída frente a Real Madrid. #LaLigaEnDSPORTS#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/N5PeMUHjXo — DSPORTS (@DSports) November 7, 2026