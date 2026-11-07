Vea el golazo de Dayro Moreno y que le dio la victoria 1-0 al Once Caldas sobre Águilas Doradas

Dayro Moreno desató la locura en el estadio Palogrande, al marcar un golazo de tiro libre y darle los tres puntos a Once Caldas sobre Águilas Doradas, en partido válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026.

Transcurría la adición de la parte complementaria, cuando el experimentado delantero, de 41 años, se paró frente al balón en el lanzamiento de pelota quieta. El tolimense definió con pierna diestra por todo el centro de la barrera y dejó sin opciones al arquero Jorge Soto. El compromiso concluyó 1-0.

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Vea acá el golazo de Dayro Moreno en Once Caldas vs. Águilas Doradas:

¡LOCURA TOTAL EN EL PALOGRANDE CON DAYRO MORENO! El máximo goleador del FPC anota el 1-0 de @oncecaldas ante Águilas Doradas en la última del partido. #LALIGAxWIN ⚪⚽🔥🤩 pic.twitter.com/nX9NQzaEND — Win Sports (@WinSportsTV) November 7, 2026