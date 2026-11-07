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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea el golazo de Dayro Moreno y que le dio la victoria 1-0 al Once Caldas sobre Águilas Doradas

Vea el golazo de Dayro Moreno y que le dio la victoria 1-0 al Once Caldas sobre Águilas Doradas

Transcurría la adición de la parte complementaria, cuando Dayro Moreno desató la locura en el Palogrande al marcar un golazo de tiro libre a Águilas Doradas. ¡Vea acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas.
Twitter de Once Caldas

Dayro Moreno desató la locura en el estadio Palogrande, al marcar un golazo de tiro libre y darle los tres puntos a Once Caldas sobre Águilas Doradas, en partido válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026.

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Transcurría la adición de la parte complementaria, cuando el experimentado delantero, de 41 años, se paró frente al balón en el lanzamiento de pelota quieta. El tolimense definió con pierna diestra por todo el centro de la barrera y dejó sin opciones al arquero Jorge Soto. El compromiso concluyó 1-0.

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