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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, con un golazo, le dio el triunfo 1-0 a Sporting Lisboa sobre Moreirense

Luis Javier Suárez, con un golazo, le dio el triunfo 1-0 a Sporting Lisboa sobre Moreirense

Después de haber recibido el llamado a la Selección Colombia para los partidos contra Chile, el delantero, Luis Javier Suárez, fue figura de su club en Portugal.

Por: EFE
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Getty Images

Una acción individual del colombiano, Luis Javier Suárez, aseguró este sábado el único gol del partido y la victoria del Sporting frente al Moreirense (1-0) en la undécima jornada de la Liga Portugal y en el debut de su nuevo técnico, Paulo Fonseca.

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A pesar del poco tiempo que lleva al volante del equipo, Fonseca ya ha logrado introducir algunas de sus ideas en el Sporting, ahora con más intensidad y más ofensivo que antes, además de primar el juego por las bandas, con el lateral español Iván Fresneda sumándose a su compatriota Santi Altimira en la construcción del ataque.

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Los 'leones' tenían prácticamente siempre el balón en sus pies, pero no lograron convertirlo en goles hasta un contraataque en el minuto 61, cuando Luis Javier Suárez se deshizo de un defensa del Moreirense por la banda derecha y, con la zurda, lanzó un potente remate desde la esquina del área para abrir el marcador.

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Luis Javier Suárez fue sustituido en el 75, antes de que le mostraran una tarjeta amarilla que le habría dejado fuera de la próxima jornada, en la que el Sporting visitará al líder y actual campeón, el Oporto.

El Moreirense, con los españoles Álvaro Martínez y Rodri Alonso sobre el terreno de juego, aún causó escalofríos al rival en los últimos compases, pero el Sporting, en el tercer puesto, acabó conservando los tres puntos.

Luis Javier Suárez, atacante colombiano de Sporting Lisboa, presente en un homenaje a Cristiano Ronaldo
Luis Javier Suárez, atacante colombiano de Sporting Lisboa, presente en un homenaje a Cristiano Ronaldo
Getty Images

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El partido también estuvo marcado por el homenaje que los aficionados del Sporting rindieron a su exjugador más famoso, Cristiano Ronaldo, con una ovación de pie en el minuto 7' y varios gritos de "SIU" -su icónica celebración de los goles-, después de que el astro anunciara recientemente su retirada de la selección de Portugal.

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