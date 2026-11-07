Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

El estadio Palogrande fue el escenario de un duelo crucial y de alta tensión entre Once Caldas y Águilas Doradas, este sábado, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026. Ambos clubes llegaron al partido con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para asegurar su lugar en el grupo de los ocho. La balanza se inclinó para los dueño de casa, gracias a un gol de Dayro Moreno.

Desde el pitazo inicial, el 'blanco-blanco' asumió el protagonismo respaldado por su gente en las tribunas, buscando vulnerar el bloque defensivo visitante mediante asociaciones en zona medular y desbordes por las bandas. Sin embargo, el cuadro 'dorado' se paró con orden táctico, cerrando los espacios. Además, Jorge Soto fue importante bajo los tres palos.

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Además, hay que indicar que el Once tuvo una oportunidad inmejorable en un cobro desde el punto blanco del penalti, pero Felipe Gómez envió el balón por encima del arco.

Acción de juego entre Once Caldas y Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Con el transcurrir de los minutos y la tensión en aumento, el partido encontró su quiebre gracias a la jerarquía de su máximo referente. Apareció Dayro Moreno para romper el cero y darle los tres puntos al Once.



Fue así como al minuto 90+4, el tolimense se paró frente al balón en un cobro de tire libre e infló las redes para establecer el 1-0 final.

Este importante resultado, les permitió al elenco manizaleño llegar a los 27 puntos, y por ahora, cerrar el grupo de los ocho mejores. Por su parte, Águilas Doradas se quedó en 25 enteros y es noveno en la clasificación general.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas: