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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Al minuto 90+4, Dayro Moreno le otorgó los tres puntos al Once Caldas en el duelo contra Águilas Doradas, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. ¡Así quedó la tabla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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La formación titular de Once Caldas vs. Águilas Doradas por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
La formación titular de Once Caldas vs. Águilas Doradas por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

El estadio Palogrande fue el escenario de un duelo crucial y de alta tensión entre Once Caldas y Águilas Doradas, este sábado, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026. Ambos clubes llegaron al partido con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para asegurar su lugar en el grupo de los ocho. La balanza se inclinó para los dueño de casa, gracias a un gol de Dayro Moreno.

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Desde el pitazo inicial, el 'blanco-blanco' asumió el protagonismo respaldado por su gente en las tribunas, buscando vulnerar el bloque defensivo visitante mediante asociaciones en zona medular y desbordes por las bandas. Sin embargo, el cuadro 'dorado' se paró con orden táctico, cerrando los espacios. Además, Jorge Soto fue importante bajo los tres palos.

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Además, hay que indicar que el Once tuvo una oportunidad inmejorable en un cobro desde el punto blanco del penalti, pero Felipe Gómez envió el balón por encima del arco.

Acción de juego entre Once Caldas y Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Once Caldas y Águilas Doradas por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Con el transcurrir de los minutos y la tensión en aumento, el partido encontró su quiebre gracias a la jerarquía de su máximo referente. Apareció Dayro Moreno para romper el cero y darle los tres puntos al Once.

Fue así como al minuto 90+4, el tolimense se paró frente al balón en un cobro de tire libre e infló las redes para establecer el 1-0 final.

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Este importante resultado, les permitió al elenco manizaleño llegar a los 27 puntos, y por ahora, cerrar el grupo de los ocho mejores. Por su parte, Águilas Doradas se quedó en 25 enteros y es noveno en la clasificación general.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-0 Águilas Doradas:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Atlético Nacional17113333141936
2América17105231121935
3Deportivo Cali1796226101633
4Bucaramanga177822617929
5Medellín189272825329
6Santa Fe178452318528
7Millonarios1769224141027
8Once Caldas187652218427
9Águilas Doradas186752221125
10Cúcuta177371924-524
11Tolima176562120123
12Internacional184862225-320
13Llaneros176291923-420
14Boyacá Chicó185491529-1419
15Alianza175391729-1218
16Deportivo Pereira173861322-917
17Junior173772327-416
18Pasto1743101324-1115
19Jaguares1734101731-1413
20Fortaleza181981728-1112
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