Vea acá el doblete de Kylian Mbappé con Real Madrid: otro golazo al Athletic Bilbao

Kylian Mbappé volvió a erigirse como figura con Real Madrid, que visitó este miércoles al Athletic Bilbao en partido adelantado de la Liga de España. El delantero francés facturó por duplicado, a los 7 y 59 minutos, respectivamente: ambos goles fueron golazos.

El segundo tanto del número '10' fue a través de su buena pegada de media distancia. Tras recibir un pase de Álvaro Carreras, 'Kiki' se acomodó e impactó el balón de un derechazo con rumbo a la red. Significó el 3-0 final para los 'merengues'.

Kylian Mbappé festeja el golazo que le marcó al Athletic Bilbao en la Liga. AFP

Vea acá el doblete de Kylian Mbappé en Athletic Bilbao vs. Real Madrid por la Liga de España:

¡TRALLAZO DEMOLEDOR!



¡Nadie puede frenar a Kylian Mbappé! 3-0 de Real Madrid vs Athletic Club.



▶️ Mirá #LaLiga 🇪🇸 en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/YeGK1YzyK3 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 3, 2025

