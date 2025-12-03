Vea acá el doblete de Kylian Mbappé con Real Madrid: otro golazo al Athletic Bilbao

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Kylian Mbappé volvió a erigirse como figura con Real Madrid, que visitó este miércoles al Athletic Bilbao en partido adelantado de la Liga de España. El delantero francés facturó por duplicado, a los 7 y 59 minutos, respectivamente: ambos goles fueron golazos.
El segundo tanto del número '10' fue a través de su buena pegada de media distancia. Tras recibir un pase de Álvaro Carreras, 'Kiki' se acomodó e impactó el balón de un derechazo con rumbo a la red. Significó el 3-0 final para los 'merengues'.
¡TRALLAZO DEMOLEDOR!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 3, 2025
¡Nadie puede frenar a Kylian Mbappé! 3-0 de Real Madrid vs Athletic Club.
▶️ Mirá #LaLiga 🇪🇸 en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/YeGK1YzyK3
Publicidad
¡TREMENDO KIKI!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 3, 2025
Mbappé y un tremendo gol para el 1-0 de Real Madrid ante Athletic Bilbao.
▶️ Mirá #LaLiga 🇪🇸 en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/ubKDxlS00O