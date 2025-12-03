Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea acá el doblete de Kylian Mbappé con Real Madrid: otro golazo al Athletic Bilbao

Vea acá el doblete de Kylian Mbappé con Real Madrid: otro golazo al Athletic Bilbao

Tras recibir un pase de Álvaro Carreras, Kylian Mbappé se acomodó e impactó el balón de un derechazo con rumbo a la red. Significó el 3-0 final para los 'merengues' en San Mamés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad