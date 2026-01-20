Síguenos en:
Tendencias:
RICHARD RÍOS
LUIS MURIEL
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé se fue de doblete, con Real Madrid en Champions; vea sus dos goles HOY

Kylian Mbappé se fue de doblete, con Real Madrid en Champions; vea sus dos goles HOY

Menos de 45 minutos le bastaron al futbolista francés para anotar por duplicado con la 'casa blanca', este martes, frente a Mónaco en Liga de Campeones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Kylian Mbappé festejando anotación con el Real Madrid.
Kylian Mbappé festejando anotación con el Real Madrid.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad