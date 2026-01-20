Kylian Mbappé se fue de doblete, con Real Madrid en Champions; vea sus dos goles HOY

Publicidad
Este martes 20 de enero, Real Madrid y Mónaco se pusieron cita en el estadio Santiago Bernabéu, para disputar el encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Champions League.
¿La figura? Sí que tuvo nombre y apellido: Kylian Mbappé. El futbolista francés fue protagonista con el cuadro 'merengue', abriendo el marcador a los cinco minutos de partido, tras una buena acción individual de Mastantuono, quien centralizó el juego en área rival, con un centro que llegó a los pies del '10'.
¡¡FÚTBOL TOTAL!! TIKI TAKA MERENGUE, ASISTENCIA DE VINICIUS Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 2-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6S8apHdC8z
Pero eso no fue todo, pues Kylian Mbappé no se conformó y, tras una gran jugada a pura velocidad, llegó para definir el 2-0 a los 26 minutos de partido, después de un sutil pase de Vinícius Júnior, quien se la puso como con la mano.
¡¡KIKI CUMPLE CON LA LEY DEL EX!! Gran jugada de Mastantuono, asistencia de Valverde y golazo de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Monaco.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T3JnRfzgFo