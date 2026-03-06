Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Cali 0-2 Once Caldas

La décima jornada de la Liga BetPlay I-2026 continuó este viernes con el enfrentamiento entre Deportivo Cali y Once Caldas. El partido en el estadio de Palmaseca fue intenso, con goles, momentos de bronca y más, pero finalmente la balanza se inclinó a favor de los manizaleños por marcador de 0-2.

El resultado les permitió a los dirigidos por Hernán Darío Herrera escalar, parcialmente, al primer lugar de la tabla general con 19 puntos, los mismos que Internacional de Bogotá, pero el 'blanco-blanco' se impone en la diferencia de gol. Mientras que los 'azucareros' están por fuera de los ocho mejores.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Once Caldas por la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

El partido en tierras vallecaucanas comenzó 'candente' con una fuerte discusión entre Dayro Moreno y José Caldera, que terminó en tarjetas amarillas para ambos.



Pero a la altura del minuto 36 llegó la primera anotación de la noche del viernes y fue para el Once. Desde el punto blanco del penalti se paró Dayro Moreno, quien engañó a Pedro Gallese y definió de forma magistral para el 0-1 en el tablero; con ese resultado acabó la primera parte.

Publicidad

Para los segundos 45 minutos, Once Caldas encontró el segundo gol. Así fue como Andrés Felipe Correa terminó enviando el balón en propia portería.

El Cali terminó jugando con 10 hombres, luego de las expulsiones por doble amarilla de Felipe Aguilar y Steven 'Tití' Rodríguez.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Once Caldas |19 puntos|+8 DG Internacional de de Bogotá |19 puntos | +2 DG Pasto |18 puntos |+2 América | 16 puntos |+9 Junior |16 puntos |+4 Nacional |15 puntos| +10 DG Tolima |15 puntos | +4 DG Bucaramanga |14 puntos | +7 DG Fortaleza |14 puntos |-3 DG Cali |12 puntos | +1 DG Águilas Doradas |11 puntos | +1 DG Millonarios |11 puntos |+2 DG Llaneros |11 puntos | +1 Santa Fe |10 puntos |-2 DG Jaguares |10 puntos |-7 DG Medellín | 7 puntos | -3 DG Cúcuta | 6 puntos |-5 DG Pereira |4 puntos | -6 DG Boyacá Chicó | 4 puntos | -9 Alianza FC | 4 puntos |-14

Resultados fecha 10 Liga BetPlay I- 2026

Publicidad