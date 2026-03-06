Alberto Gamero se despidió como técnico del Cali; la derrota contra Once Caldas fue el detonante

Deportivo Cali perdió 0-2 contra Once Caldas, en partido de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Dicho resultado, en el estadio de Palmaseca, significó un paso al costado por parte de Alberto Gamero de la dirección técnica del conjunto 'azucarero'.

El propio entrenador samario, de 62 años, confirmó la noticia en rueda de prensa. "Me voy orgulloso del grupo que tenía", dijo.

Acción de juego entre Deportivo Cali y Once Caldas en Liga BetPlay I-2026 Colprensa

"Yo creo que venir aquí a responder preguntas hoy (viernes), no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali. A ustedes les agradezco por la paciencia que tuvieron conmigo, le agradezco por la amistad que brindamos, a la hinchada. Quise venir aquí a hacer un buen proyecto, un buen trabajo, desafortunadamente no se pudo; esto es fútbol", comenzó diciendo Gamero en su corta intervención con la prensa.



Y agregó: "Irme hoy, no soy el peor, y quedarme, tampoco soy el mejor. A la junta directiva anterior gracias por confiar en mí, y a esta nueva directiva le agradezco por la amistad que me han brindado y el apoyo que me habían dado. La realidad es que cuando las cosas no andan bien en todo el camino de la vida, hay que mirar y hay que dar un paso al costado. Ojalá que esta gran institución salga de esta situación porque se lo merece. Lo que me queda a mí es una gran tranquilidad y satisfacción que tuve un grupo de jugadores, que en el día a día se preparaban, entrenaban, sufrían y se sacrificarán; me voy orgulloso del grupo que tenía".

Alberto Gamero, exDT del Deportivo Cali. X de @DeportivoCaliCP

Por último, Alberto Gamero confirmó que él tomó la decisión de no continuar como técnico del Cali.

"Si algo tenía con esta junta directiva era un buen diálogo y esta decisión la tomo yo. No veo buen aroma, cuando las cosas no salen, no salen. Dios quiera que venga otra y saque esto, porque equipo hay. Hablé con ellos y les manifesté que era difícil la situación y que iba a dar un paso al costado", concluyó.