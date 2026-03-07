Partidos EN VIVO HOY 7 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Este sábado, el 'planeta fútbol' presenta una agenda 'cargada' de partidos. La Selección Colombia femenina cierra su participación en la SheBelieves Cup enfrentando a Estados Unidos, juega Atlético Nacional en la Liga BetPlay I-2026 y hay buenos compromisos en el 'viejo continente'.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 7 de marzo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Inglaterra vs. Islandia
|7:30 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Blackburn Rovers vs. Portsmouth
|7:30 a.m. . Championship - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Mallorca
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video, DSPORTS+ Plus
|Cagliari vs. Como 1907
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|RB Leipzig vs. Augsburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Heidenheim vs. Hoffenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Freiburg vs. Bayer Leverkusen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Hamburguer SV
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Mainz 05 vs. Stuttgart
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Derby County vs. Sheffield Wednesday
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Levante vs. Girona
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|Groningen vs. Ajax
|10:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Bélgica vs. Israel
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Nantes vs. Angers
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Atalanta vs. Udinese
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Besiktas vs. Galatasaray
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Canadá vs. Argentina
|12:30 p.m. SheBelieves Cup - Disney+ Premium
|Atlético Madrid vs. Real Sociedad
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|FC Köln vs. Borussia Dortmund
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Auxerre vs. Strasbourg Alsace
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|PSV Eindhoven vs. AZ Alkmaar
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|New York City vs. Orlando City
|2:30 p.m. - MLS - Apple TV
|New England Revolution vs. Houston Dynamo
|2:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Juventus vs. Pisa Sporting Club
|2:45 p.m. Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Athletic Club vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Toulouse vs. Olympique Marseille
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Francia vs. Polonia
|3:10 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Estados Unidos vs. Colombia
|3:30 p.m. - SheBelieves Cup - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Águilas Doradas vs. Atlético Nacional
|4:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|DC United vs. Inter Miami CF
|4:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Charlotte FC vs. Austin FC
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Atlanta United vs. Real Salt Lake
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Columbus Crew vs. Chicago Fire
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Philadelphia Union vs. San Jose Eartquakes
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Nashville SC vs. Minnesota United
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Sporting Kansas City vs. San Diego FC
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|St. Louis City SC vs. Seattle Sounders
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Colorado Rapids vs. Los Angeles Galaxy
|9:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps
|10:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Los Ángeles FC vs. FC Dallas
|10:30 p.m. - MLS - Apple TV