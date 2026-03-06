Colombia perdió en su debut contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Puerto Rico blanqueó este viernes a Colombia con un 5-0 en el comienzo de la andadura de ambas novenas en el Clásico Mundial de Béisbol, horas después de que en el mismo estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Cuba abriera la actividad en el Grupo A con un macizo triunfo por 3-1 sobre Panamá.

La fiesta que prepararon los hinchas boricuas en las gradas del estadio Hiram Bithorn, de San Juan, fue redonda: Puerto Rico cumplió con creces las expectativas, sometió a un rival sin complejos y dio señales de calidad para avanzar sin problemas a los cuartos de final.

Luego de que ambas novenas se fueran en blanco en las primeras cuatro entradas, en la siguiente, el relevista colombiano Adrián Almeida fue apaleado por los bates del 'Team Rubio'.

Carlos Cortés abrió el episodio con imparable. Luego, Darell Hernaíz pegó lineazo para el bosque derecho, avanzando a Cortés a la antesala.



Con corredores en las esquinas, Emmanuel 'el Pulpo' Rivera bateó un 'machucón' cerca de la línea de la tercera base, pero el antesalista Gio Urshela pifió y Cortés estableció el 1-0.

Gio Urshela con la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol contra Puerto Rico. Getty

Eddie Rosario, apoyado por el coro de su nombre por los miles de puertorriqueños en las gradas, disparó un hit al jardín derecho para empujar a Hernaiz y colocar al Team Rubio arriba 2-0 sin outs.

A continuación, el capitán Martín 'Machete' Maldonado pegó batazo que pasó cerca de Almeida y remolcó a Rivera para el 3-0.

Seguido, Willi Castro dio un batazo al jardín derecho para remolcar a Rosario, y Heliot Ramos empujó a Maldonado en un elevado de sacrificio para el 5-0, que obligó al dirigente mánager Mosquera relevar a Almeida.

El lanzador ganador fue Seth Lugo, quien recorrió 4 entradas, en las que permitió dos imparables y abanicó a tres rivales.

El pitcheo puertorriqueño amarró los bates colombianos por el resto del encuentro.

A primera hora, Cuba, catapultada por los jonrones de Yoelkis Guibert y Yoan Moncada, se deshizo de un incómodo rival. Livan Moinelo lanzó 3,2 entradas sin permitir excesos a los panameños, con dos jits y dos bases por bolas, así como cuatro ponches.

Panamá anotó anotó una carrera en la parte baja de la séptima entrada y puso a un corredor en posición de anotar en la octava, pero Raidel Martínez puso cerrojo al juego.

Así, Cuba y Puerto Rico igualan en el primer puesto con 1-0, mientras que Panamá y Colombia cayeron al fondo de la clasificación con 0-1.

Colombia abrirá la segunda jornada este sábado frente a Canadá, que hoy (viernes) tuvo asueto. Y Puerto Rico, en el juego de fondo, se las verá con Panamá.

Las dos novenas con los mejores récords de cada uno de los cuatro grupos avanzan a los cuartos de final.