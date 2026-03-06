Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Colombia perdió en su debut contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Colombia perdió en su debut contra Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

La novena nacional pagó caro un error en la parte alta de la quinta entrada, que derivó en la apertura de un 'rally' de carreras para el rival. Colombia vuelve a jugar este sábado en el Clásico Mundial de Béisbol.

Por: EFE
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Colombia vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Colombia vs. Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad