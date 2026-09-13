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Gol Caracol  / La autocrítica de Hansi Flick, tras vencer al Levante; "sobrevivimos, pero es un aviso"

La autocrítica de Hansi Flick, tras vencer al Levante; "sobrevivimos, pero es un aviso"

El DT del Barcelona, Hansi Flick, valoró el triunfo conseguido sobre Levante este domingo en la Liga de España, pero aseguró que los goles encajados deben servir como lección en los próximos partidos.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Hansi Flick, DT del Barcelona, en el duelo contra Levante por la Liga de España.
Hansi Flick, DT del Barcelona, en el duelo contra Levante por la Liga de España.
Foto: AFP

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró la victoria conseguida por su equipo sobe el Levante UD (2-4) pero reconoció que la reacción de su rival en la segunda parte, donde encajó dos goles, debe servir para mejorar en los próximos partidos.

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“Tenemos muchos partidos en este tramo inicial y todavía no estamos en nuestra mejor versión, lo que hace que los partidos sean más complicados. Haber sobrevivido a este partido es un aviso de que tenemos que mejorar pero estoy contento con el resultado”, explicó Flick en rueda de prensa.

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“Hemos tenido un buen inicio, pero en la segunda parte no hemos estado bien. Normalmente jugamos con más contundencia pero el Levante lo ha hecho mejor en la segunda parte. El primer gol ha sido culpa mía porque queríamos cambiar a Xavi Espart antes, pero estoy contento con la recuperación del equipo con el último gol”, reconoció el alemán.

Levante vs. Barcelona - Liga de España.
Levante vs. Barcelona - Liga de España.
AFP.

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Flick también habló sobre la irrupción de Adeyemi, que marcó el cuarto y definitivo gol del Barcelona en el estadio Ciudad de Valencia.

“Cuando está metido es un jugador fantástico y por eso lo hemos fichado. Lo conozco desde hace muchos años y sé lo que nos puede dar. Es un jugador especial y tiene que mostrar sus cualidades en situaciones como la de su gol”, añadió el timonel alemán.

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En relación al lanzamiento del penalti por parte de Lamine Yamal, el entrenador ‘culé’ explicó que él no decide los lanzadores: “Todo el mundo quiere tirar pero lo hará el que esté en mejor momento. Todos están preparados para tirar. Yo no tomo la decisión, el lanzador lo decide el cuerpo técnico”.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Foto: AFP

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El triunfo 2-4 sobre Levante este domingo le permitió al cuadro 'azulgrana' llegar a los 15 puntos y seguir encabezando la clasificación general de la Liga de España, tras cinco fechas disputadas.

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