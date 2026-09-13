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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago, campeón de la montaña en Vuelta a España; "espero que el país lo haya disfrutado"

Santiago Buitrago, campeón de la montaña en Vuelta a España; "espero que el país lo haya disfrutado"

Luego de ganar la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026, Santiago Buitrago habló con la prensa y no ocultó la felicidad por la hazaña que hizo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se mostró "orgullo de llevar a casa" la camiseta de puntos azules que acredita al ciclista colombiano como vencedor del premio de la montaña de la Vuelta 2026.

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"Estoy supercontento de llegar aquí a Granada y haber defendido este maillot. Llevar esta camiseta a casa es un orgullo y espero que toda la gente en mi país la haya disfrutado tanto como yo", dijo Buitrago al final de la última etapa de la Vuelta.

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Buitrago admitió que tuvo momentos de mucho sufrimiento, pero todo quedó compensado con el triunfo en la montaña.

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"Sufrí bastante, sufrí demasiado, pero me llevo más cosas buenas de las que luché todos los días, del equipo tan grandioso que tuvimos en esta Vuelta. Me llevo bonitos recuerdos. Seguro que voy a volver", concluyó.

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