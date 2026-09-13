Benfica venció 3-1 a Gil Vicente, en la Liga de Portugal; Jhon Durán, con pocos minutos

El griego Vangelis Pavlidis, con un doblete, y el argentino Gianluca Prestianni, con el último gol, aseguraron este domingo el trabajado triunfo del Benfica sobre el Gil Vicente por 3-1 en la sexta jornada de la Liga Portugal.

El encuentro comenzó de forma amarga para el Benfica, ya que en el minuto 7 el español Héctor Hernández recibió un pase en profundidad entre los centrales rivales y adelantó al Gil en el marcador.

Además de la diana, Hernández fue uno de los mejores sobre el césped por su contribución a la defensa del Gil Vicente, que durante mucho tiempo logró impedir que las 'águilas' se acercaran con peligro a su área, a pesar de la presión que intensificaron tras encajar el tanto.

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El empate no llegaría hasta el 29', cuando Pavlidis apareció delante del portero y aprovechó un momento de confusión entre los defensas visitantes para hacer un gol de vaselina.



El pulso entre la defensa del Gil y el ataque del Benfica se prolongó hasta el 88', momento en el que Pavlidis anotó su doblete desde el punto de penalti.

Con seis minutos de tiempo añadido por delante, Gianluca Prestianni disipó cualquier duda y, con una jugada individual que culminó con un disparo en arco, estableció el 3-1 definitivo.

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Prestianni, que suma cinco goles en lo que va de Liga, fue uno de los tres jugadores 'albicelestes' que formaron parte del once inicial del Benfica durante el partido, en el que también jugaron Enzo Barrenechea y el debutante Claudio Echeverri.

El Benfica afronta ahora una semana que se perfila exigente, con un desplazamiento a Italia para enfrentarse el miércoles al AC Milan en la Europa League, y una visita al Do Dragão el domingo para medirse al Oporto en el clásico de la próxima jornada liguera.