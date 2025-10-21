Síguenos en::
La crisis de Liverpool impacta y preocupa, señalan a Slot; "me estoy devanando los sesos"

En Inglaterra no paran de analizar lo que pasa con Liverpool, que viene con malos resultados y que extraña a un jugador como Luis Díaz, a quien decidieron transferir al Bayer Múnich.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 21 de oct, 2025
Jugadores del Liverpool, en un partido de Premier League
Jugadores del Liverpool, en un partido de Premier League
Foto: AFP

