La crisis de Liverpool impacta y preocupa, señalan a Slot; "me estoy devanando los sesos"

Jamie Carragher, la leyenda del Liverpool, ha ofrecido un análisis punzante y profundamente introspectivo sobre el momento actual del equipo de Anfield Road. Tras la reciente derrota frente a Manchester United (1-2) y en medio de un clima de críticas hacia el cuerpo técnico que lidera Arne Slot, Carragher ha revelado que tanto los aficionados como el propio entrenador están sumidos en un "enigma táctico" que les quita el sueño.

El reconocido exjugador expresó la confusión generalizada que rodea al club, una confusión que se centra no solo en los resultados, sino en la identidad y el sistema de juego que el equipo debe emplear.

Carragher admitió abiertamente que la incertidumbre sobre la estructura del equipo es palpable. "Creo que todos los seguidores del Liverpool pasan noches sin dormir intentando entender cómo debería funcionar el Liverpool, qué sistema debería jugar, los jugadores que debería utilizar, los jugadores que han traído al club...", comentó. Esa misma ansiedad y la dificultad para encontrar la fórmula ganadora también son atribuidas al banquillo.

Arne Slot, director técnico de Liverpool, en el partido contra Wolverhampton. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

El ahora opinador y analista del fútbol inglés está "seguro de que el entrenador piensa lo mismo", reconociendo la magnitud del desafío táctico al que se enfrenta ahora en un momento de presión.



En cuanto a la selección de jugadores, la atención se ha volcado en el ataque. Carragher mencionó específicamente su decisión hipotética de incluir a Gakpo, quien "jugó muy bien el domingo", y sostuvo que (Dominik) Szoboszlai "encontrará un lugar en el equipo". Sin embargo, la atención recae sobre la necesidad de hacer funcionar a otros delanteros: "Isak y Ekitike, en algún momento, tienen que intentar que funcione".

El análisis de Carragher no se limitó al césped; también se extendió a la estrategia de fichajes del club, la cual ha sido una fuente adicional de confusión.En las últimas semanas, Carragher había manifestado que el enfoque del club durante el verano no era el habitual: "el negocio de transferencias de verano del Liverpool no se sintió como el Liverpool".

El exjugador comparó la metodología reciente de adquisiciones con la utilizada tradicionalmente por gigantes continentales, sugiriendo un cambio en la filosofía de Anfield. Según Carragher, las transferencias "se sintió como el Real Madrid", en el sentido de "ir a comprar los jugadores más caros o mejores del mercado en las posiciones que quieres, pagando el máximo precio".

En resumen, encapsula el sentimiento de la afición: una lucha constante por descifrar la alineación y el sistema óptimos, exacerbada por una política de transferencias que, aunque busca las estrellas más caras, no se alinea con la tradición histórica del Liverpool. Esta mezcla de dilemas en el campo y en el despacho mantiene al club, a sus leyendas y a sus seguidores, inmersos en una profunda reflexión.

